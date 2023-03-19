قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تتلاعب مجموعة "جيانفيتو روسي" لربيع وصيف 2023 ، الجريئة والرائعة ، بمفهوم القوة والرقي.

تتلألأ تصاميم الدار بالأنوثة الجريئة حيث يلعب المصمم عل صوره الظلية الرائعة.

الأحذية، والصنادل المرصعة بالجواهر تستدعي الانتباه. ويحدد الجلد الأسود والتفاصيل الدقيقة التصاميم الأنيقة. تضفي السلاسل الكريستالية، وابزيم الشريط، لمسة جريئة على الصنادل الطويلة المدببة، وأكثر من ذلك: البلورات المنكسرة ، المضمنة في ثلاثة شرائط رفيعة من الصنادل ذات مقدمة القدم المدببة، تضفي لمسة مثيرة.