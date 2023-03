قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: كشفت "BY FAR" للتو عن إكسسوارات الدنيم الخاصة بها من مجموعة Cruise 2023 في الوقت المناسب لفصل الربيع.

مع التحمل الذي يتجاوز خصائصه الفيزيائية ، فإن الدنيم هو الاتجاه اليومي المفضل هذا الموسم.

تعيد العلامة التجارية البلغارية تخيل أنماطها الرئيسية في الاتجاه لإضافة لمسة من الذوق إلى الملابس اليومية. من حقيبة Maddy 'it' الجديدة إلى حزام Duo الأساسي ، فإن إضافة الدنيم تخلق قطعًا تدوم طويلاً ستصمد أمام اختبار الزمن وتصبح من العناصر الأساسية في خزانة الملابس.