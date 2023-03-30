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إيلاف: مع إقتراب عرض الفيلم الكوميدي الضخم "أبو نسب" في عيد الفطر من بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان المصري محمد إمام وإخراج رامي إمام. وقبل انطلاقتها على شاشة السينما مجددًا، تستعد النجمة لعودتها بالتألّق ليس على غلاف واحد من أغلفة عدد أبريل 2023 من ڤوغ العربية، بل على ثلاثة أغلفة.

وقد التُقِطَت صور الأغلفة، التي تبرز جمالها، على خلفية من اللقطات لكائنات رائعة، مصحوبة بعبارة على الغلاف تصفها بـ"قوة الطبيعة"، وهو ما ينطبق عليها تمامًا؛ فقد نجحت نجمتنا في أن ترسّخ لنفسها مكانة قوية خلال مشوارها الفني. وهذا الشهر، تفتح قلبها وتتحدث عن طفولتها، وكيف أعدّتها تلك الطفولة للظهور أمام الجمهور. تقول باعتزاز: "جدتي ربتني بأفضل طريقة، فأسلوبها حوّلني إلى امرأة مراهقة منضبطة لم ترتكب الكثير من الأخطاء"، وتردف: "أنا امرأة خلقت لتكون أمام الكاميرا وتحت الأضواء".

