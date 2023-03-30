قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: التناسق، بالنسبة لجورجيو أرماني Giorgio Armani ، ينشأ من شعور شخصيّ عميق حول الجمال، من الإلحاح المعبر في استحسان وتأييد تبسيط الأنماط لبلوغ الإثارة، والنقاء لمحاكاة الارتقاء، والاستمرارية لتأكيد المثالية، والتفكيك لإبداع الشكل.

خيط دقيق يربط المجموعة بتلك التي تليها، وبشكل تدريجي تظهر كل منها أنعم وأبسط من تلك التي سبقتها في مزيد من الاستكشاف للمواضيع والنماذج. هذا الموسم، هناك خيطاً ذهبيًا برّاقًا يضيء المجموعة يؤكد الشكل، راسماً التفاصيل، يمتزج مع أنسجة الأقمشة والإكسسوارات لتزيينها بالضوء. الصورة الظلية المميزة الأنيقة، والتي تكمّلها الأحذية المسطحة بقوة وثبات، طويلة هادلة، انسيابية مريحة، وسريعة الزوال كأنها سراب في الصحراء: معاطف duster خفيفة، وسترات مرنه هادلة، وسراويل الـ sarouel ، والتنانير الخفيفة جداً تختلط وتتداخل في حركة عفوية للتخلص من أي وزن من خزانة الملابس وتعانق محتضنة الشكل الأنثوي بروحانية حلوة.

يتمّ تحديد اتجاهات الإكزوتيك الغريبة من خلال الأقمشة الخفيفة المميزة للغاية والمعاصرة والألوان التي تتحول من الذهبية المحايدة كألوان الرمال إلى اللون الأرجواني وألوان الحبر الأزرق. تجسد أنماط ورسومات الـ Mandala إحساسًا بالخفة والراحة الداخلية، كقصب الخيزران الذي يصطف مزيّناً بخفة وتميُّز منصّة العرض.

رؤية مصمّمة خصيصاً لتُهدئ ملؤها لمسات حسيّة حالمة.

