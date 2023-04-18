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إيلاف: كشفت ماركس وسبنسر، العلامة التابعة لمجموعة الفطيم، عن إطلاق تشكيلة جديدة من الألبسة المصنوعة من الكتان والمناسبة للإجازات والرحلات، والتي تتضمن قطعاً محددة يمكن شراؤها عبر الإنترنت. وتتميز التشكيلة بألوانها الحيادية مثل البني الفاتح والأبيض الهادئ وتدرجات الأزرق المريحة، والمصنعة باستخدام الأقمشة التي تمتص الرطوبة لضمان راحة الزبائن. ويمكن ارتداء قطع التشكيلة للنزهات الليلية في الأجواء الرطبة أو الجلسات الصباحية الحارة، حيث تجمع بين الأناقة والراحة.



تشكيلة الأزياء النسائية

تبرز الأقمشة المريحة ضمن التشكيلة بتصاميم عصرية واسعة تجمع بين العملية والأناقة، ما يمنح الزبائن خيارات لا حصر لها، حيث يمكنهم تنسيق السترات مع السراويل الضيقة أو الواسعة أو حتى مع الفساتين. وتتميز الفساتين المصنوعة من الكتان بألوانها ونقشاتها وتصاميمها المتنوعة والمميزة والمناسبة لمختلف الأوقات، وتعد القطع المثالية للرحلات ونزهات عطلة نهاية الأسبوع.

تشكيلة الأزياء الرجالية

تضم التشكيلة قمصان وسراويل قصيرة وسراويل من الكتان والقطن بألوان حيادية وعصرية، وتتميز هذه القطع بأنها مناسبة للإجازات وتشكل إضافة مثالية إلى خزانة ملابس الرجال.

تشكيلة أزياء الأطفال

تبرز القطع المصنوعة من القطن والكتان في هذه التشكيلة، وتعد إضافة مثالية إلى خزانة ملابس الأطفال، فهي تضم كنزات وقمصان بتصاميم مميزة ونقشات مرحة لتنسيقها مع السراويل الرياضية والمراويل، ومع سراويل تشينو القصيرة للصبيان.