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إيلاف: كشفت هارفي نيكلز دبي عن إطلاق حملتها لصيف 2023 تحت عنوان هارفي نيكلز: مجموعة "بول سايد- Poolside".

يأتي هذا الإطلاق كإضافة مبهجة لعروض متجر دبي ، الذي افتتح لأول مرة في عام 2006 كأول متجر هارفي نيكولز خارج المملكة المتحدة.

"Harvey Nichols" هي وجهة شهيرة لعشاق الموضة الذين يستمتعون بكل شيء تحت سقف واحد. متجر دبي ليس استثناءً ، حيث يقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الفاخرة، من الأزياء إلى الجمال والإكسسوارات، لتلبية الأذواق المتنوعة لعملائه. بفضل خدمته التي لا تشوبها شائبة ومجموعة واسعة من علامات المصممين ، أصبح المتجر وجهة لا بد من زيارتها لعشاق الموضة في دبي.

تصاميم صيفية زاهية

يقدم المتجر مجموعة من الأزياء الزاهية والحيوية التي تتميز بتدرجات لونية جذابة مثل الأصفر الساطع وتدرجات البني الماهوجني، وتجمع هذه الألوان بين الدفء والفخامة للظهور بإطلالات صيفية مشرقة. كما تمزج التشكيلة بين اللون البرتقالي والألوان الحيادية بإلهام من أجواء الصيف الدافئة، ويمكن تنسيق هذه الألوان بشكل مثالي مع تدرجات البرونزي والكريمي والبني، إضافة إلى المواد الطبيعية مثل الكتان والكروشيه.



ويبرز ضمن التشكيلة فستان أصفر ساطع من علامة ديون لي، الذي يتيح التألق بإطلالة أنيقة خلال حفلات الصيف. كما يقدم المتجر تشكيلة من الأزياء التي تجمع بين الراحة والأناقة لارتدائها خلال العطلات المذهلة على الشاطئ، وتشمل قمصان وسراويل يمكن تنسيقها من علامة هولزويلر، وصنادل علامة جاني باللون البني الداكن، مع قبعات دلو باللون البرتقالي الزاهي من باكو رابان لإطلالة نموذجية لا تُضاهى.



تصاميم الأزرق الداكن والأرجواني المشرق

يقدم هارفي نيكلز تصاميم مميزة بألوان الأزرق الداكن والأرجواني المشرق الرائجة لهذا الموسم، إضافة إلى الأحمر الساطع الذي يعبّر عن الاستقلالية والإبداع واللطافة ويضفي لمسات من الأناقة إلى مختلف الإطلالات الصيفية. كما تعود تدرجات الأزرق السماوي لتلقى رواجها المعتاد هذا الصيف ضمن تصاميم حيوية مميزة.

ويبرز في المتجر السروال الأحمر الداكن من علامة بلومارين باعتباره قطعة أساسية تواكب بريق هذا الموسم، في حين تكمل الإطلالات الصيفية الرائعة مع حقائب علامةستاود التي تتميز بتصاميمها الحيوية البارزة وألوانها الزاهية من الأزرق السماوي والباستيل.



القطع المتطابقة تتصدر القطع المتطابقة إطلالات الموسم الحالي بتصاميمها العصرية، ولا سيما الأطقم المتطابقة التي تجمع بين الأناقة العالية والإطلالة المريحة. ويُمكن تنسيق إطلالات طبيعية هادئة بألوان الأخضر والأزرق، ولا سيما طقم الحرير المؤلف من قميص مزين بطبعات وسروال من علامة أكني ستوديوز، مع حقيبة كازابلانكا باللون الأخضر مزينة بالكروشيه وسوار باللون الأخضر من علامة أوف وايت بتصميم فريد.



تصاميم ناعمة للسيدات

تجمع الفساتين المزينة بالترتر بين الجرأة والأناقة وتناسب جميع الأوقات، مما يجعلها خياراً مثالياً لهذا الصيف. وتقدم علامة جونثان سيمكاي فستان طويل وواسع من الترتر المذهل، ويُمكن تنسيقه مع الأحذية عالية الكعب مثل حذاء استديو أميليا باللون الأبيض الفاتح، إضافة إلى الأقراط اللامعة والمرصعة مثل أقراط علامة كارولين سفيدبوم.