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فيينا: أقامت سلطات قرية هالشتات النمساوية التي تحظى بشهرة لدى محبي التقاط صور السيلفي لتشابهها مع القرية التي صُوّرت فيها سلسلة أفلام "فروزن" من ديزني، حاجزا خشبيا لحجب المنظر المطل على جبال الألب، وذلك في مسعى للحد من السياحة المفرطة فيها.

وقالت مسؤولة في البلدية طلبت عدم ذكر اسمها "استجبنا لشكاوى سكان المنطقة".

وكانت هالستات الشهيرة بمنازلها التقليدية المطلة على بحيرة نقية وبرج كنيستها المدبب، تستقطب نحو مليون زائر سنوياً قبل جائحة كوفيد-19، وعادت مكاناً محبوباً لمستخدمي الانترنت.

ويؤكد هؤلاء أنّ هالستات المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، شكلت مصدر إلهام لديزني في سلسلة "فروزن".

وتأمل السلطات المحلية من خلال وضع الحاجز الخشبي في الحد من تدفق السياح إلى أحد أكثر الأماكن المعروفة بصور السيلفي وهو ما يتسبب بتلوّث سمعي كبير.

وتعتمد مدة الإبقاء على الحاجز على ردود الفعل التي ستنجم عن القرار، بحسب المسؤولة المحلية.