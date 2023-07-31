إيلاف: مجموعة طموحة تحدد نغمة الموضة لربيع وصيف 2024 هي الخاتمة في سلسلة مجموعات استوديو dunhill.

تم تقديم هذا الموسم من قبل فريق التصميم الداخلي، حيث يضع هذا الموسم الأساس قبل ظهور سيمون هولواي لأول مرة في AW24 كمدير إبداعي لـ dunhill ، والذي سيتم تقديمه في فبراير 2024.

يجسد هذا الموسم إحساسًا بريطانيًا مميزًا وإحساسًا ملموسًا بالرفاهية الحقيقية. يتم احتضان إرث الدار الغني المتمثل بالتميز في الحرفية بحفاوة رصينة. تحدد لوحة الألوان الرقيقة والمتباينة النغمة ، مع تركيز قوي على المادية.

يجلس الجلد المدبوغ والجلد والكشمير الناعم دون عناء إلى جانب أزياء دنهيليون للسهرة وأقمشة الخياطة التقليدية.

لوحة من الألوان الناعمة والحيادية والألوان الترابية الغنية تجلس جنبًا إلى جنب مع أنماط البحرية البريطانية الكلاسيكية والأسود والأنماط الإنجليزية.

السترة الكلاسيكية البحرية تقدم على شكل 4 إصدارات فردية: سترة مزدوجة الصدر ، وجيرسيه بيكيه ، وجلد سويدي ، وسترة سهرة من الصوف الناعم في منتصف الليل ، تُظهر جميعها تنوع المجموعة.

رمز dunhill ، معطف السيارة قابل للإرتداء على الوجهين ، مصنوع من الصوف بنقشة أسنان الجرو المزدوجة البحرية. مع الطول الممتد، تظهر نسخة ثانية من الصوف المضغوط المقاوم للماء ، ولكن الناعم بشكل فاخر ، في ظل غني من فيكونا.

إنها أكثر من مجرد بدلة كلاسيكية مكونة من قطعتين ، فبراعة التصميم تتخلل المجموعة.

سترة "السيجار" المقطوعة تمامًا ، تضم عددًا كبيرًا من الجيوب الانتهازية ، بينما تشبع اللامبالاة القديمة. تتعمق ملابس العنق والأكسسوارات الناعمة الجميلة الخالدة في النقاط الجوهرية والميداليات والمشارب وزخارف نمط التراث البريطاني. 1893 تسخير السلع الجلدية تتطور بأحدث التكرارات. تتميز أحذية الموسم الجديد بحذاء Audley Penny Loafer ، وشبشب AD Cipher ، وحذاء رياضي Duke II.

ربيع وصيف 2024 يقدم نظرة جديدة على الملابس الرجالية المميزة.

