إيلاف: كشفت شركة نيسان موتور المحدودة، عن تصميم سيارة نيسان "هايبر أدفنتشر" الافتراضية الجديدة التي سيتم الكشف عنها، ضمن سلسلة من النماذج الأولية للسيارات الكهربائية المتقدمة، والتي ستعرضها الشركة في "معرض اليابان للتنقل" يوم 25 أكتوبر.

يتطلب المكوث لوقت أطول على الطريق توافر واستخدام الطاقة، ولذلك تم تصميم النموذج الأولي من سيارة "هايبر أدفنتشر"، وتقنيتها (من المركبة إلى كل شي) لتلبية احتياجات الكهرباء في أي وقت وفي أي مكان مع الأخذ بعين الاعتبار احترام البيئة.

وسواء كان الهدف هو الإنطلاق في رحلة قصيرة ضمن عطلة نهاية الأسبوع إلى الطبيعة، أو خوض رحلة تستغرق أشهرًا في منطقة نائية، فإن الهدف الأساسي لسيارة نيسان "هايبر أدفنتشر" هو تلبية الاحتياجات المتنوعة لمحبي الانطلاق إلى الطبيعة. وتتمتع هذه السيارة بمخزون طاقة مضاعف بفضل السعة الكبيرة لها كمصدر للطاقة، ما يتيح للمستخدم تشغيل أدوات كهربائية أو إضاءة مواقع التخييم، أو حتى إعادة شحن زلاجاتهم النفاثة الكهربائية. كما يمكن أيضًا لتقنية (من المركبة إلى كل شيء) توفير الطاقة للمنازل (من المركبة إلى المنزل) أو للمجتمع المحلي، من خلال المساهمة بفائض الطاقة وإيصالها إلى الشبكة العامة بتقنية (من المركبة إلى الشبكة).

وعند السفر عبر الممرات الجبلية وسط الثلوج أو الإنطلاق على طريق موحل، سيقدم نظام e-4ORCE المتطور للتحكم بجميع العجلات، المساعدة للسائق لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم بسلاسة وأمان.

ويتميز التصميم الخارجي بهيكل ديناميكي المظهر يعبّر عن الإنطلاق بحيوية ونشاط، وذلك بفضل الخط القُطري المميز على جانب السيارة والذي يبرز مقصورتها الرحبة. ومن خلال إعادة توجيه الهواء المتدفق عبر الجناح الأمامي، يمكن للسيارة تحقيق أداء ديناميكي هوائي عالي المستوى. وتم تعزيز الديناميكية الهوائية للسيارة بشكل أكبر من خلال الزجاج المندمج بشكل إنسيابي مع السقف والنوافذ الجانبية بطول السيارة وحتى أطرافها الخلفية. كما تم تجهيز العجلات والمصدات الأمامية والخلفية بأشرطة أو تروس جر ثلجية، للسماح للسيارة بالإنطلاق عبر المناطق الثلجية بقوة وسهولة.

أما على مستوى المقصورة، فقد تم تصميمها بأسلوب فريد، لتقدم مساحة رحبة تجعل القيادة في جميع المواقف سهلة ومريحة. وتتصل لوحة العدادات بالجزء السفلي من الزجاج الأمامي، لتكون بمثابة شاشة بمجال رؤية واسع، يوحي وكأن جسم السيارة قد أصبح شفافاً، حيث يربط هذا التصميم، المساحة الداخلية للسيارة بتصميمها الخارجي بسلاسة.

وتتميز المقصورة أيضاً بمساحات تخزين واسعة للمعدات مثل الخيام والزلاجات أو حتى زوارق التجديف. ويتميز المقعد الخلفي بتصميمه المبتكر، حيث يمكن عكس اتجاه الجلوس بـ 180 درجة ليقدم منطقة جلوس مريحة تواجه الجزء الخلفي من السيارة. وتتجلى فوائد هذه الميزة - التي تتضمن خطوات تلقائية لتجهيز المقعد في الاتجاه المعاكس - عند التخييم أو الاستعداد ليوم التزلج، أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وتم تصميم النموذج الأولي لسيارة نيسان "هايبر أدفينتشر" الافتراضية لدعم مجموعة واسعة من المغامرات الخارجية، بشكل مريح وآمن مع توفير كمية جيدة من الطاقة. وسيتم عرض "هايبر أدفينتشر" رقميًا في "معرض اليابان للتنقل".

