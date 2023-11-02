إيلاف: كشفت علامة بالي عن إطلاق تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2023، وذلك خلال عرض أزياء استثنائي في أزقة وحدائق حي سكني تاريخي في ميلانو. وتضفي التشكيلة لمسة عصرية على الحرفية السويسرية رفيعة المستوى لتصاميم المنتجات الجلدية والإكسسوارات التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. وتتميز الخيارات الجديدة بتصاميم ملائمة للسيدات والرجال بإلهام يجمع بين التراث العريق لهوليوود وحاضرها العصري.



وتناسب قطع التشكيلة الجاهزة مختلف المناسبات، وتعكس روعة كازا ديلي اتيلاني، هو المكان الذي أقام فيه ليوناردو دافنشي، حيث تتناغم تصاميم التشكيلة بألوانها الخريفية مع التفاصيل الخشبية الداكنة والزخارف المعدنية المجدولة والأرضيات المزينة بالفسيفساء والمدافئ الرخامية الفخمة. وتتميز بطابع فريد يجمع بين الراحة والأناقة العصرية في المعاطف الجلدية الفخمة بقصاتها الأنيقة وملابس الصوف المحاكة بتصاميمها المضلعة وقطع البيجاما المنفصلة والمصنوعة من الحرير، مما يتيح تنسيق إطلالات تدمج بين الفخامة المريحة واللمسات العصرية.



وتجمع التصاميم المخصصة للرجال والسيدات بين الخياطة المتقنة والقطع الجلدية الأنيقة، وتتزين بشعار العلامة الأيقوني باللون الذهبي وكلمة بالي المطبوعة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى العديد من الطبعات الفريدة من أرشيف العلامة. وتظهر صورة سان كريسبينو، الذي يجسد رمزاً لإرث صناعة الأحذية، مطبوعة على وشاح من الساتان بنقشة تعود لأرشيف العلامة في العشرينيات، ليبرز بين خيارت متنوعة من القطع المزينة بجلد الغزال المقلم ونقوشات جلد السحالي والثعبان وجلد الغنم الفخم والجلد اللامع المبطن والمخمل. كما تتضمن التشكيلة قطع مصنوعة من الجينز المزينة بأحجار والصوف الإنجليزي المضلع، إلى جانب الإكسسوارات متناغمة بتدرجات اللون الأحمر الداكن والأصفر والأزرق الداكن.



وتحاكي تشكيلة إكسسوارات بالي لخريف وشتاء 2023، اللوحات الفنية المظللة، حيث تدمج بين الأناقة الأوروبية الكلاسيكية بدءاً من الأحذية المخملية والمضلعة وجزمات جلد الغزال الطويلة بألوان ترابية ناعمة، وصولاً إلى حقائب اليد المصنوعة من جلد التمساح والجلد اللامع والإطلالات الأنيقة. وتتميز حقائب اليد آركل للسيدات والرجال بخصائص متعددة تتيح ارتداءها بطرقٍ مختلفة، وتنفرد بتصميم أنيق من مواد فاخرة من جلد الغزال وتفاصيل معدنية من قطع الكابوشون. وتعيد العلامة إطلاق حقيبة الكتف الجلدية بلون شتوي من جلد الغزال باللون البني وجلد التمساح الأخضر، بالإضافة إلى حقيبة رياضية جديدة بتصميم إسطواني مصنوع من جلد العجل المبطن مع خيار مزين بالتفاصيل الأنيقة والمثلثة الشكل.

