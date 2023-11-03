إيلاف: في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الأزياء تحولًا عميقًا، حيث حولت تركيزها من المعيار التقليدي للحجم صفر إلى احتضان الجمال والتنوع في أنواع الأجسام الأكبر حجمًا والأكثر واقعية.

لقد طال انتظار هذا التغيير، حيث بدأت النساء في جميع أنحاء العالم بالاحتفال بمنحنياتهن والمطالبة بالتمثيل الذي يعكس ذواتهن الحقيقية. وكانت المصممة مارينا رينالدي في طليعة هذه الحركة، حيث أكدت على أهمية الأحجام الأكبر والأكثر "طبيعية" في عالم الموضة.

أهمية احتضان المنحنيات:

لعقود من الزمن، عززت صناعة الأزياء فكرة أن الجسم المثالي هو الذي يتوافق مع مقاس صفر، وغالبًا ما روجت لمعايير الجمال غير الصحية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كان هناك وعي متزايد بالحاجة إلى الشمولية في الموضة. لم تعد النساء يكتفين بنهج مقاس واحد يناسب الجميع، وقد بدأ عالم الموضة يلاحظ ذلك.

إن تبني الأحجام الأكبر لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات قاعدة عملاء أوسع؛ يتعلق الأمر بإدراك أن الجمال يأتي بجميع الأشكال والأحجام. يتعلق الأمر بإرسال رسالة قوية إلى النساء في كل مكان مفادها أنهن يستحقن الشعور بالثقة والأناقة، بغض النظر عن حجم أجسادهن. ولم يؤد هذا التحول في المنظور إلى تمكين المرأة فحسب، بل أدى أيضًا إلى توسيع آفاق صناعة الأزياء، وفتح الأبواب أمام الإبداع والابتكار.

مارينا رينالدي: رائدة في شمولية الحجم:

لقد كانت مارينا رينالدي رائدة في الترويج لشمولية الحجم في الموضة. إن التزام العلامة التجارية بتقديم مجموعة واسعة من المقاسات والأنماط قد لاقى صدى لدى النساء اللاتي شعرن منذ فترة طويلة بأن صناعة الأزياء تتجاهلهن. تدرك رينالدي أن الموضة تدور حول التعبير عن الذات، وكل امرأة، بغض النظر عن حجمها، تستحق التعبير عن نفسها من خلال الملابس التي تجعلها تشعر بالثقة والجمال.

ماري كاترانتزو والاحتفال بالتنوع: يعد التعاون بين مارينا رينالدي والمصممة اليونانية المقيمة في لندن ماري كاترانتزو بمثابة شهادة على مشهد الموضة المتطور. اغتنمت كاترانتزو، المعروفة بطبعاتها الساحرة وتصميماتها المبتكرة، الفرصة لإنشاء مجموعة كبسولات تحتفي بتنوع أجساد النساء.

يُظهر الإلهام المستمد من الأنسجة الرخامية وتأثيرات الظلال في هذه المجموعة وعيًا شديدًا بقوة الموضة في تحويل وتعزيز جسم مرتديها، بغض النظر عن حجمه. من خلال تصميمها لمجموعة واسعة من أشكال الجسم، تساهم كاترانتزو في المحادثة الأوسع حول إيجابية الجسم وقبول الذات.

استكشاف العالم من خلال العدسات المتغيرة لماري كاترانتزو. هذه هي الدعوة التي وجهتها مارينا رينالدي للجمهور لإطلاق أول مجموعتين صغيرتين صممتهما المصممة اليونانية المقيمة في لندن.

"في هذا التعاون، بدأت من القوام الرخامي وتأثيرات الظل التي بحثت عنها في المجموعات السابقة"، تشرح المصممة المحبوبة كثيرًا بطبعاتها التي تخلق تأثيرات مذهلة على الجسم.

مستوحاة من الأغلفة الخلفية للكتب القديمة، والتي تم تزيينها من قبل الحرفيين المهرة من فلورنسا والبندقية ونالت إعجاب المكتبات اليونانية والإيطالية العظيمة، طورت ماري كاترانتزو سلسلة من الملابس حيث تمزج رؤيتها وهوية مارينا رينالدي بطريقة شخصية للغاية.