ليو ييفي ترتدي تصميم تمارا رالف كوتور في العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "Wish" وكذلك الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس Disney Animation في 16 نوفمبر في شنغهاي.

بدت الممثلة والمغنية متألقة في ثوب من قماش التفتا الحريري الخزامي مكشوف الكتفين مع شق يصل إلى الفخذ ويتميز بكشكشة ضخمة ثلاثية الأبعاد مطعمة بالأزهار المتزايدة بالحجم.

قام الحرفيون المهرة في العلامة التجارية بصناعة هذه القطعة الراقية يدويًا لمجموعة تمارا رالف الأولى التي تم عرضها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس لخريف وشتاء 2023/2024 في يوليو الماضي.