إيلاف: أعلنت علامة "Mallet London" البريطانية للأزياء والأحذية الرياضية، عن إطلاق مجموعة كبسولية جديدة من الأحذية الرياضية بالتعاون مع علامة "Reebok"،بإلهامٍ من مشهد الموسيقى البريطاني بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية. وتتمحور التشكيلة حول تصميمين رئيسيين هما Workout Plus وClassic Leather، اللذين يعكسان أجواء الشارع في لندن وذوق عشاق الموضة في فترة التسعينيات.

ويحتفي التعاون بين العلامتين البريطانيتين بجوانب الثقافة وأسلوب الحياة والتفاصيل السائدة في العاصمة البريطانية. وحرصت العلامتان على تصميم حذائيّ Workout Plus وClassic Leather بما يلائم أذواق وتفضيلات جيل الشباب في لندن، مع استخدام الجلد الأصلي لعلامة Reebok وتوفير التصاميم باللونين الأسود الكامل والأبيض، حيث يعكس اللون الأسود إطلالة الشباب العصرية، في حين يمنح اللون الأبيض فرصة التألق بمظهر يلائم الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع.

وتتميز Mallet London بإضافة التفاصيل الجذابة إلى تصاميمها، والتي شملت ضمن هذه التشكيلة وضع لمساتٍ فضية على كعب الأحذية، والشعار المعدني على لسان الحذاء، إلى جانب حرف M المنقوش، وميدالية على شكل تذكرة حافلة.