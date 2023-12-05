واشنطن: كُرّمت مغنية الراب كوين لطيفة بالإضافة إلى الممثل بيلي كريستال وأسماء بارزة أخرى، الأحد في مركز كينيدي الذي يكافئ سنوياً أهم الوجوه في المجال الثقافي الأميركي، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحضور كوكبة من نجوم هوليوود ومن الشخصيات البارزة في واشنطن، كرمت النسخة السادسة والأربعين من هذا الحدث أيضاً مغنية السول الكبيرة ديون وارويك والسوبرانو رينيه فليمنغ والمغني باري غيب، آخر عضو على قيد الحياة في فرقة "بي غيز".

وتشكل جوائز مركز كينيدي المكافآت الثقافية الأرقى في العاصمة الأميركية.

واشتهرت مغنية الراب كوين لطيفة الحائزة جائزة "إيمي" الموسيقية، بألبومها الأول "آل هيل ذي كوين" الذي صدر عام 1989، وتحديداً بأغنيتها "لايديز فيرست".

ومهّد هذا العمل الطريق لمسيرة مزدهرة في موسيقى الهيب هوب والسينما والإنتاج.

وقالت المغنية البالغة 53 عاماً والتي سبق أن قدّمت عروضاً ثلاث مرات على مسرح مركز كينيدي خلال احتفالات تكريم مغني الراب إل إل كول جاي والمغنيتين تينا ترنر وباربرا سترايسند، "أنا متأثرة لأنّ اسمي برز في هذه القائمة المذهلة".

وعبّر الممثل بيلي كريستال (75 عاما)، المعروف بمسيرته الكوميدية الطويلة التي تميزت بأعمال ناجحة على غرار فيلم "وِن هاري مِت سالي"، عن الشعور نفسه.

وقال "أنا سعيد جداً لكوني جزءاً من هذه المجموعة المذهلة من الفنانين".

وتابع "لقد بدأت في سنّ الخامسة أُضحك والديّ وعائلتي. وأبقيت هذه الضحكات معي طوال حياتي ومسيرتي المهنية. كنت أتمنى أن يكونوا حاضرين في مركز كينيدي خلال هذا الحدث الاستثنائي".

تعتبر رينيه فليمنغ (64 عاماً) إحدى أفضل مغنيات السوبرانو في العالم، وتتعاون منذ مدة طويلة مع مركز كينيدي، فيما سبق أن غنّت على أكبر المسارح العالمية.

وتُضاف جائزة المركز إلى قائمة غنية أصلاً بالإنجازات، إذ سبق للمغنية أن نالت عدداً من جوائز غرامي بالإضافة إلى وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فخري فرنسي.

ونالت ديون وارويك صاحبة أغان ناجحة بينها "دونت ميك مي أوفر" و"ووك أون باي" و "آي ساي ايه ليتل براير"، جائزة مركز كينيدي في سنّ الثانية والثمانين، بعد استقطابها جيلا جديدا من المعجبين بفضل نشاطها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أما ملك الديسكو باري غيب، فاشتهر مع فرقة "بي غيز التي شكلها مع شقيقيه. ومن بين أبرز نجاحاتهم الموسيقى التصويرية لفيلم "ساترداي نايت فيفر" بالإضافة إلى أغان بينها "ستاين الايف" و"هاو ديب إز يور لاف".

وتولّى باري غيب (77 عاما) كتابة أكثر من ألف أغنية خلال مسيرته الفنية، بينها "غريز" و"هارت بريكر".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست قول غيب متوجّها إلى شقيقيه "حتى لو كنت عضواً في فرقة موسيقية وأنجزت ألبومات، فلن تنجو. ستحظى بلحظات مجد لكنّها ستنتهي".

وتابع "تشتهر ككاتب أغاني، ويمكنك أن تستمر إلى الأبد إذا أنجزت ذلك بشكل جيد".

وللمرة الثالثة، تولت المغنية غلوريا إستيفان التي نالت جائزة مركز كينيدي في العام 2017، إحياء الامسية التي عرضت نسخة معدّلة منها عبر قناة "سي بي إس" ومنصة "باراماونت +" في 27 كانون الأول/ديسمبر.