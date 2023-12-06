بمناسبة شهر الأعياد، تقدم Tod's إصداراً خاصاً من مجموعة تصاميم راقية تضفي لمسة من الاحتفال على موسم الإجازة، حيث تبرز تميز الأسلوب الإيطالي الذي تشتهر به Tod's.

تتضمن المجموعة الشتوية قطعاً أيقونية مصنعة من الجلود الفاخرة وفرو الخروف، ومزينة بلمسة من البريق.

تشمل المجموعة حقائب Tod's T Timeless، المتاحة في إصدارات مصقولة وأخرى من فرو الخروف، بالإضافة إلى الـ Gommino الأيقوني الذي يعبر عن تراث العلامة التجارية. وتتألق المجموعة بحذاء T Timeless المزين بالراين، وحذاء Tod’s W.G. المصنع من الفرو الناعم.

تتوفر المجموعة في جميع متاجر Tod's حول العالم وعلى موقع Tods.com اعتبارًا من شهر نوفمبر.