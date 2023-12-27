إيلاف: نشرت المغنية الأميركية بيونسيه مؤخرًا سلسلة من الصور عبر حسابها على الإنستغرام، تظهر فيها الزي الذي ارتدته أثناء مغادرتها البرازيل قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تتميز مجموعة الدنيم المكونة من ثلاث قطع - والتي كانت من العلامة التجارية البرازيلية PatBo - بسترة مبهرة (2200 دولار)، وزوج من الجينز المزخرف (1100 دولار)، وحمالة صدر منسقة ومزخرفة (895 دولارًا).

قامت المغنية، البالغة من العمر 42 عامًا ، بإكمال مظهرها المبهر بإرتداء حذاء مدبب فضي من The Attico (890 دولارًا) وأقراط فضية من Jlani (60 دولارًا).

وكانت بيونسيه قد احتفلت للتو بالعرض الأول لفيلمها الجديد "Renaissance: A Film By Beyonce" في البرازيل، حيث فاجأت المشجعين في حفل Club Renaissance. في هذا الحدث، ارتدت فستانًا فضيًا مزينًا بالترتر وغطاء للرأس من تصميم علية، مع الحفاظ على ثيمة الديسكو في جولتها.