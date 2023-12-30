لندن: كان المخرج ريدلي سكوت والممثلة في مسلسل "غايم أوف ثرونز" إميليا كلارك والمغنية شيرلي باسي من بين 1227 شخصاً كرّمهم الجمعة الملك تشارلز الثالث بمناسبة العام الجديد لنجاحهم أو خدمتهم للمملكة المتحدة.

بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير "نابليون"، رُقّي ريدلي سكوت، المعروف بإخراجه أفلاماً شهيرة كثيرة منها "غلادياتور" و"إيليين" و"ثيلما أند لويز"، إلى رتبة فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية.

أما المغنية الويلزية شيرلي باسي، التي سبق أن نالت وسام شرف والمعروفة خصوصاً بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، فقد حصلت على لقب رفيقة الشرف، وهي جائزة عالية القيمة باتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها، وذلك عن مجمل مسيرتها الموسيقية.

وقد باعت شيرلي باسي (86 عاماً)، أكثر من 130 مليون أسطوانة، وغنت بشكل خاص في احتفالي ذكرى مرور خمسين عاماً ثم ستين عاماً على بدء حكم إليزابيث الثانية في 2002 و2012.

وفي المجال الثقافي أيضاً، حصلت الممثلة إميليا كلارك، مؤدية شخصية دينيريس تارغيريان في مسلسل "غايم أوف ثرونز"، على وسام الإمبراطورية البريطانية لأنها شاركت مع والدتها جينيفر في تأسيس جمعية لمساعدة ضحايا النزيف الدماغي، وهي مشكلة صحية عانت منها شخصياً مرتين.

وحصل رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للإنجيليين، على وسام الصليب الأكبر من الوسام الملكي الفيكتوري، لقيادته حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وحصل مؤسس مهرجان غلاستونبري لموسيقى الروك مايكل إيفيس على وسام فارس من الإمبراطورية البريطانية.

وفي المجال الرياضي، حصل كريستيان هورنر، مدير فريق "ريد بُل" للفورمولا 1، على التكريم نفسه، في عام تصدرت خلاله "ريد بُل" ترتيب الصانعين وانتزعت المركزين الأول والثاني في ترتيب السائقين، إذ انتزع اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، والمركز الثاني حققه السائق المكسيكي سيرخيو بيريس.

كما شملت قائمة المكرّمين لاعبات كرة القدم ميلي برايت وماري إيربس ولورين هيمب لمساعدتهنّ في قيادة منتخب إنكلترا إلى نهائي كأس العالم هذا الصيف، حيث خسر بهدف مقابل لا شيء أمام إسبانيا.

ومُنحت قائدة المنتخب ميلي برايت رتبة ضابطة في وسام الإمبراطورية البريطانية، بينما أصبحت زميلتاها في المنتخب عضوتين في الرتبة عينها.

وحصل لاعب الكريكيت ستيوارت برود، عضو المنتخب الإنكليزي الذي أعلن أخيراً اعتزاله عن 37 عاماً، على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد.

وأخيراً، في المجال الأدبي، جرت ترقية كاثرين (كيت) موس، مؤلفة رواية Labyrinth ("المتاهة") التي حققت نجاحاً عالمياً، إلى رتبة قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية.