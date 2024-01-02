سيريتو (كولومبيا): على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر، تقّطع نسور الكوندور جثة عجل على المنحدر الصخري لقمة كولومبية، فقد قام مربو الماشية المحليون عمدا بوضع الحيوان النافق هناك كجزء من استراتيجية المصالحة مع الطار الذي كان عدوهم ويلقب أحيانا بملك جبال الأنديز.

تقول ديانا باوتيستا وهي من سكان بلدية سيريتو بشمال شرق كولومبيا في مقاطعة سانتاندير الجبلية، إنه "طائر جميل جدا، حين تراه يطير".

لكن الكوندور لم يكن يحظى دائما بتقدير جيد في المنطقة. قبل بضع سنوات، استخدم القرويون الجيف المسمومة وأطلقوا النار لإخافته لانه كان يعتبر تهديدا لأغنامهم وماعزهم ومواشيهم.

توضح باوتيستا انه "يجب ألا نصدق كل الأشياء السيئة التي تقال عن الكوندور. إنه طائر ليس الجميع محظوظين بما يكفي بوجوده في بلدهم (...) يجب أن نحبه".

تعلم المربون اليوم التعرف على طائر الكوندور بشكل أفضل وقاموا بتشييد حظائر أغنام لحماية الحيوانات الضعيفة واتحدوا لإنقاذ أحد أكبر الطيور في العالم، شعار دول الأنديز، والمهددة بالانقراض.

التعايش مع الكوندور

من أجل المصالحة بين ملك جبال الأنديز ومربي الماشية، قامت مجموعة مكونة من 19 عائلة من منطقة بارامو - وهو نظام بيئي فريد من نوعه من المستنقعات الجبلية المرتفعة الرطبة - بتأسيس جمعية الفلاحين للتعايش مع الكوندور (أكامكو) في عام 2019. مبادرة مجتمعية تهدف إلى "معرفة وحماية" الحيوان في نظامه البيئي، مع العمل على فوائده الاقتصادية، كما توضح أندريا فلوريز من أكامكو. لأن الكوندور "يجذب الكثير من الناس".

في موازاة ذلك، تقوم مؤسسة خايمي دوكي بشراء حيوانات ضعيفة أو مريضة من المربين لإعطائها للكوندور من أجل دراسة عاداته الغذائية باستخدام مصائد الكاميرا.

هو طائر مهيب ذو ياقة بيضاء يصل طول جناحيه الى ثلاثة أمتار ويحلق فوق الجبال في المورزاديرو. في الأسفل، في سيريتو تذكر الجداريات المتعددة الألوان بوجودها أيضا.

يمثل موت كوندور واحد "خسارة كبيرة" لهذا النوع لأن تكاثره بطيء للغاية، كما يحذر كارلوس غريمالدوس الخبير في مؤسسة خايمي دوكي.

يصل الكوندور إلى مرحلة النضج الجنسي في سن العاشرة، ولا يلد إلا صغيرا واحدا كل عامين أو ثلاثة أعوام. ويضيف أن حمايتها ضرورية لأن "أنواع الطيور هي التي تنظف" وتمنع تلوث مصادر المياه.

يقوم غريمالدوس وهو يحمل منظارا بتعليم الزائرين كيفية تمييز الكوندور عن الطيور الجارحة الأخرى.

بعد أن كان يتغذى على "الثدييات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، بدأ الطائر في استهلاك الماشية الضعيفة أو الصغيرة مع غزو النشاط البشري للانظمة البيئية، كما يوضح فرنسيسكو سيري، عالم الأحياء ومدير مؤسسة Neotropical، وهي مؤسسة محلية متخصصة في التنوع البيولوجي.

مهدد بالإنقراض

على المستوى العالمي، دخل كوندور الأنديز الى القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في 2020.

يجد نفسه "في وضع حرج بشكل متزايد" في كل أنحاء جبال الأنديز وهذا ما يقلق غييرمو فيماير، الباحث الأرجنتيني الموجود في سانتاندر لحضور اجتماع لشبكة كوندور في أميركا الجنوبية.

تم إنشاء هذه الشبكة من الخبراء من تشيلي والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا والبيرو وفنزويلا قبل عشر سنوات لتبادل الخبرات و"عدم تكرار الخطأ نفسه مرتين" في الجهود المبذولة للحفاظ على الأنواع التي تعتبر منقرضة في فنزويلا.

في كولومبيا، لا تزال هناك 60 عينة، بحسب التعداد الوطني الوحيد الذي أجرته مؤسسة Neotropical في عام 2021. وهناك 6700 منها في منطقة الأنديز بأكملها، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويرى مدير السلطة البيئية الإقليمية في سانتاندير، أليكسسيفيث أكوستا، انه نظرا لأن نسور "كندور لا تعرف حدودا"، فمن الضروري تنسيق إجراء إحصاء في كل أنحاء أميركا اللاتينية لفهم مدى خطورة وضعها.