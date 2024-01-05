إيلاف: يحتاج الرياضيون ومحبو اللياقة البدنية والنشاط إلى أفضل الملابس الرياضية المصممة بعناية لدعم وتعزيز أدائهم الرياضي. ومع انطلاق عام 2024، تقدم علامة كاستور للملابس الرياضية، خمسة تصاميم مميزة تساعدكم على الحركة والوصول إلى اللياقة البدنية التي تحلمون بها، مع الحفاظ على التوازن المثالي بين أقصى درجات الراحة والأناقة العصرية.

ونجحت العلامة في دمج الراحة العملية مع التصميم الأنيق طوال تاريخها الحافل بالشراكات مع الرياضيين العالميين وخبراء الرياضة.

• سراويل عملية بقصة واسعة: تقدم كاستور سراويل عملية مصممة من أجود الأقمشة العملية المتينة، كما تتميز بحزام مطاطي، مما يعزز سهولة الحركة ويزيد نطاقها. وتلائم هذه السراويل مختلف الأحوال الجوية، كما تنفرد بتصميم يساهم في امتصاص الرطوبة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمشي لمسافات طويلة أو الركض أو ممارسة التمارين الرياضية على مدار العام.

• كنزات رياضية قصيرة باللون الرمادي الفاتح مصممة من ألياف الكربون: تتميز الكنزات الرياضية القصيرة من علامة كاستور بأقمشة عالية التمدد وسريعة الجفاف وخفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء. كما تتألق بتصميم أنيق وعصري يوفر مرونة مثالية ويتيح ارتداء الكنزة مع مختلف تصاميم السراويل وغيرها.

• قمصان رياضية بأكمام قصيرة للرجال: تعزز هذه القمصان الأداء الرياضي للرجال بفضل أقمشتها المصممة من القطن البولي المميز بامتصاص عالي للرطوبة ونفاذية الهواء، فضلاً عن أكمام الريجلان والياقة المدورة، مما يجعلها قطعة أساسية ومتعددة الاستخدامات تناسب مختلف النشاطات، سواء داخل الصالات الرياضية أو في الهواء الطلق.

• سراويل رياضية ضيقة باللون الأسود: تشكل السراويل الرياضية الضيقة خياراً مثالياً للأنشطة البدنية المكثفة، فهي مصممة من أقمشة تسمح بمرور الهواء مع قابلية عالية للتمدد، لتضمن أعلى درجات الراحة والمرونة. وتتزين السراويل بجيوب وتفاصيل عاكسة للضوء على الساق الجانبية، فتلائم التمارين الرياضية الشديدة أو جلسة يوجا مريحة.

• البدلات الرياضية: تتميز هذه البدلات الرياضية بأربطة شد قابلة للتعديل وحزام خصر مطاطي، مما يوفر راحة ومرونة لا مثيل لها. وتتمتع البدلة الرياضية التقليدية اليوم بشعبيةٍ كبيرة، حيث أصبحت ملابس عصرية يمكن ارتداؤها في المنزل أو للتألق بإطلالات عملية مريحة.

