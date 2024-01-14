إيلاف من ميلانو: عرضت دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا يوم السبت مجموعة جديدة من الأزياء الرجالية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

وتضمنت المجموعة معاطف طويلة وسترات بطول الخصر تصلح للفترة بين فصلي الخريف والشتاء وتحمل اسم "أنيق" سوداء في الغالب مع لمسات من الأبيض والرمادي وقماش الدنيم.

وفي ملاحظاتهما المتعلقة بالمجموعة قال المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا إن الهدف منها هو الإشارة إلى "استعادة القيم من خلال الجودة التي يتم التعبير عنها بجميع أشكالها".

وكان المغنيان روون ويونغهون من كوريا الجنوبية من بين الحضور. بالإضافة الى مؤسس أمازون جيف بيزوس وشريكته لورين سانتشيث التي حضرت لرؤية ابنها نيكو جونزاليس على المنصة.