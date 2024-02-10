إيلاف من دبي: أعلنت جيرلان Guerlain رسمياً عن تعيين الفنانة والمغنيّة الإماراتية بلقيس فتحي كأول سفيرة إقليمية لها في الشرق الأوسط. بكونها من الداعمين للدار منذ فترة طويلة، تتقاسم بلقيس نفس القيم، بما في ذلك شغف الاستدامة، وتقدير المهارات الحرفيّة، والقيم التي تتوافق تمامًا مع أهداف العلامة المتمثلة في تمكين النساء والتواصل معهن في جميع أنحاء المنطقة.

تقول بلقيس فتحي عن هذا التعاون: "أنا متحمسة جدًا لبدء هذا العام بهذا التعاون العاطفي الشخصي بيني وبين جيرلان Guerlain. لطالما اعتمدت على منتجات العناية بالبشرة والشعر، والعطور، ومستحضرات المكياج بشكل منتظم، كجزء أساسي من روتيني اليومي.

وتضيف بأنها: "أكثر من مجرد سفيرة، فلهذا التعاون طابعٌ شخصي، حيث ان قيم الدار قريبة جدًا من قيمي ومنتجاتها شكلت جزءًا لا يتجزأ من حياتي اليومية. إنه لمن دواعي سروري أن أبدأ رحلتي الجديدة هذه مع Guerlain، وأنا لا أستطيع الانتظار حتى أشارك مع كافة المعجبين طقوسي الجمالية اليومية من Guerlain ."

أما جيني دومولان، المديرة العامة لدار جيرلان في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا فتقول: "يمثل هذا اليوم فصلاً مميزًا لـ Guerlain في الشرق الأوسط، حيث نرحب بكل فخر ببلقيس فتحي ضمن العائلة كأول سفيرة إماراتية رسمية لعلامتنا التجارية.

وتكمل: "بلقيس هي فنانة استثنائية وأيقونة ثقافية، يتردّد صدى جمالها وشخصيتها وحريتها لتجسيد امرأة Guerlain اليوم. يمثل هذا التعاون مزيجًا متناغمًا من قوتين: أناقة Guerlain التي لا يحدها زمن وسحر شخصية بلقيس فتحي."

منذ العام 1828، و Guerlain تُعتبر الكيميائي الباريسي الذي هو في سعى دؤوب لإشباع الحواس وابتكار الجمال بحرفيّة فنيّة عالية من مكوّنات طبيعة. وباعتبارها دارًا للعطور الراقية ومستحضرات التجميل الفاخرة، فقد ارتقت بابتكاراتها المخصّصة إلى أعلى المستويات الفنيّة.