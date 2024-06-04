إيلاف من بيروت: يشكل العمر بعداً مهماً في حياة الجميع، ولكنه بالنسبة للنجمة العالمية بروك شيلدز قد يمثل كل شئ في حياتها، لأنها اشتهرت في الأساس كأصغر عارضة أزياء في العالم، كما أن صورة جمالها الأخاذ وهي في عمر المراهقة لازالت عالقة في أذهان الملايين حول العالم، إلى حد أنها تشتكي من هذه "الصورة النمطية" التي تطاردها حتى الآن.

تقول بروك شيلدز إن عليها "إعادة تثقيف" المعجبين حول هويتها الآن، مضيفة: "الناس لا يريدونني أن أكبر في السن"، وأضافت شيلدز أنها لم تفكر أبدًا في التقاعد، وقد جاءت هذه التصريحات على لسان النجمة العالمية عبر مجلة "بيبول"، حيث أشارت إلى أن صورة الشابة الجميلة تطاردها حتى الآن، على الرغم من أنها لم تعد كذلك.

ظهرت العارضة والممثلة على الساحة عندما كانت مراهقة، وكان جمالها مذهلاً، وعملت مع كبار المصممين، ولعبت دور البطولة في البرامج التلفزيونية والأفلام وكبرت أمام أعين الجميع.

لا أعرف التقاعد

وقالت شيلدز، البالغة 59 عاماً عن العمل المستمر :"لم أفكر قط في التقاعد، هذا ما أعرفه، إن العمل جزء مهم من هويتي، إن رؤيةعمري في وجهي هو شيء لم أتوقعه، لأن الناس لا يريدونني أن أكبر في السن أبداً، لا، لا، لا، إنهم يريدون مني أن أبدو تمامًا كما يتذكرون، لذا يجب أن أقوم بإعادة تثقيفهم."

تقدم نفسها كما هي

وتابعت شيلدز موضحة أنه من خلال إعادة تثقيف الناس، فإنها تعيد تقديم نفسها للجميع - سواء كانوا عائلتها أو عامة الناس - على أنها شخصيتها الحالية، وليس فقط المرأة الشابة التي عرفوها عندما لعبت دور البطولة في فيلم Blue Lagoon أو عارضة الأزياء التي عملتمع كالفن كلاين.

قالت إن تلك كانت حياتها الماضية، لكنها الآن امرأة تبلغ من العمر 59 عاما "تشعر بأنها أكثر روعة" من أي وقت مضى.

وأضافت": "عندما تكون في نظر الجمهور طوال هذه المدة، عليك أن تحاول تسخير الطرق لإبقائهم على تواصل معك حتى لا تخيب آمالهم، وهذا أمر مثير للاهتمام من الناحية النفسية".

يذكر أن بروك شيلدز كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط في غلافها الأول على الإطلاق، مما جعلها تشتهر بأنها أصغر عارضة أزياء في العالم، وطوال مشوارها حققت نجومية ملفتة بتنوع أنشطتها ما بين عروض الأزياء والتمثيل، فضلاً عن ارتباطها في فترة من حياتها بأسطورة التنس أندريه أغاسي.