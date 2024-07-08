إيلاف من لندن: تقدم Studios 1309 تشكيلة "الرحلة الحادية عشر" (THE 11TH ODYSSEY) كنافذة لاستكشاف أروع المشاعر وإبراز الأنوثة الشخصية بأسلوب مميز لكل سيدة.



استوحت المصممة غادة السبيعي تصاميم هذه المجموعة، لتعكس جوهر الأنوثة الخالدة برشاقة وجرأة. تتميز كل قطعة بقدرتها على سرد قصة عن المرونة والتمكين، مجسدة روح المرأة العصرية التي تواجه تعقيدات الحياة بثبات وثقة.



تحتفي التشكيلة بقصص النساء المتنوعة، وتدعوهن إلى تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لشخصياتهن بجرأة وأناقة.



رمز للقوة والتضامن

تجسد التشكيلة أعلى مستويات الطاقة والأنوثة بلمسة عصرية متجددة، مما يرمز إلى قوة الروابط بين النساء.

وتشمل التشكيلة مجموعة من العبايات والتصاميم التي تعزز الثقة بالنفس، وتزهو بألوان متنوعة تدعو السيدات للاحتفاء بتفرد شخصياتهن والتعبير عنها بجرأة.



فلسفة التقاليد والابتكار

تستوحي التشكيلة فلسفتها من علامة Studios 1309، التي تحتفي بالتقاليد وتقدم تصاميم عصرية مبتكرة.

تتميز القطع بمزيج من القصات المبتكرة التي تعكس صفات المرأة وقدرتها على التكيف مع التحديات.

وتتألق التصاميم بأقمشة الحرير والشيفون والكريب، التي تعكس الملامح الفريدة لطبيعة النساء.



أناقة وجاذبية العبايات

تبرز العبايات المبتكرة من الشيفون بتصاميم انسيابية تعكس المرح والحيوية، في حين تجسد أقمشة الكريب بألوانها المطفية قيم الترابط بين النساء.

وترمز أقمشة الجاكار الحريرية المزينة بطبعات معدنية على شكل فراشات إلى الأناقة والقوة، وتضفي التطريزات والتفاصيل المزينة بالخرز لمسة شخصية تعكس تفرد حكايات النساء.



إبداع المصممة غادة السبيعي

استوحت المصممة غادة السبيعي قصات التشكيلة لتعكس جوهر الأنوثة الكلاسيكية المميزة بالأناقة والجرأة.

وتروي كل قطعة قصة عن قيم المرونة والتمكين، ما يمكن النساء العصريات من مواجهة التحديات بقوة وجرأة.

تنوع التصاميم وتميزها

تتنوع تصاميم التشكيلة لتضم العبايات بقصة البشت والعبايات الحريرية بقصة التويل، التي تتزين جميعها بطبعة على شكل غابة تحت خسوف القمر لتعزز قدرة النساء على إظهار هويتهنّ الحقيقية والاحتفاء بقصصهنّ الخاصة.



وتسعى التشكيلة إلى تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتكيف لمواجهة التحديات المجتمعية، في عالم يسعى في كثير من الأحيان إلى تفكيك النسيج الإنساني المترابط.

