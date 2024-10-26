إيلاف من بيروت: في عالمٍ يتّجه بسرعة نحو عصر جديد من الاكتشافات الفضائية، تطل شركة Deep Blue Aerospace الصينية بخطة طموحة لاستكشاف الفضاء بطريقة غير مسبوقة، إذ أعلنت أنها ستبدأ في إرسال السياح إلى الفضاء الخارجي عبر رحلات دون مدارية مثيرة بدءًا من عام 2027.

تجربة تنقل المسافرين إلى أعماق الكون وتتيح لهم لحظات من انعدام الوزن ونظرة مذهلة للأرض من قلب الظلام الكوني، في مغامرة تتجاوز حدود أحلام الكثيرين.

نافذة على عظمة الكون

لمن يتساءل، الرحلات الفضائية دون المدارية ليست كأي رحلة جوية عادية؛ فالمركبة الفضائية ستنطلق في رحلة خاطفة خارج الغلاف الجوي دون أن تكمل دورة كاملة حول الأرض. يختبر الركاب لحظات من انعدام الوزن، ثم يعودون بسرعة إلى الغلاف الجوي، لتصبح تلك الدقائق القليلة، تجربة عمر لا تُنسى.

تصف Deep Blue Aerospace هذه الرحلة بأنها "أكثر من مجرد لحظات انعدام الوزن"، بل إنها نافذة على "عظمة الكون وغموضه"، حيث تمتد النظرة نحو الأرض بألوانها الزرقاء المتألقة وسط ظلام الفضاء اللامتناهي.



12 دقيقة لا تنسى

وتتسم Deep Blue Aerospace بنظام فضائي متطور يتكوّن من صواريخ وكبسولات قابلة لإعادة الاستخدام، صُمّمت لتضمن راحة الركاب وسلامتهم، وتستند في ذلك إلى تقنيات أثبتت كفاءتها مثل مركبة "New Shepard" التابعة لشركة "بلو أوريجين" الأميركية. وقد تمكنت مركبة "New Shepard" من نقل ستة ركاب إلى الفضاء في رحلات دون مدارية تتيح لهم لحظات انعدام الوزن وفرصة لمشاهدة الأرض من زاوية لم يعهدوها. وعلى غرار هذه الرحلات، ستوفر Deep Blue Aerospace لركابها تجربة مماثلة، تبدأ بالإقلاع إلى الفضاء في رحلة لا تتجاوز 12 دقيقة، لكنها تُقدّم تجربة بصرية ووجدانية لا تُقدّر بثمن.

ليست للنخبة فقط

عكست الشركة شغف الجماهير بمثل هذه التجربة عبر الإعلان عن بيع أول تذكرتين في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون يوان صيني، أي ما يقارب 210 آلاف دولار أميركي للتذكرة الواحدة.

إلا أن الشركة، التي تأسست في عام 2017، تدعو الراغبين بالانضمام إلى هذه المغامرة الفريدة للتحلّي بالصبر، حيث ستقضي السنوات المقبلة في استكمال التجارب وضمان سلامة الركاب.

وتعكف حاليًا على تطوير صاروخ مداري يُعرف باسم "Nebula-1"، كجزء من جهودها لإرساء معايير جديدة في سياحة الفضاء.

السلامة أولاً

التزامًا منها بمعايير السلامة العالية، تستعد Deep Blue Aerospace لإجراء عشرات الاختبارات على مركباتها وصواريخها في عام 2026، كخطوة أساسية لضمان أمان هذه الرحلات المأهولة. وأعلنت الشركة أن هذه الاختبارات هي جزء من خطتها الطويلة لتحقيق حلم السفر الفضائي، ومن المتوقع أن يبدأ التسويق الرسمي للرحلات في عام 2027.

فضاء مفتوح

وتقترب الشركة من تحويل حلم السياحة الفضائية إلى واقع ملموس، إذ تعد Deep Blue Aerospace جمهورها بتجربة لا تتكرر، حيث يتاح للركاب أن يروا الأرض من بعيد في قلب الظلام الكوني.

رحلة تستمد قوتها من الشغف البشري لاكتشاف الكون، وتجعل من السياحة الفضائية حلمًا ممكنًا أمام جيل جديد من المستكشفين.