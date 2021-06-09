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إيلاف من لندن: هدد الأمير هاري هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن أفادت بأنه هو وميغان ماركل لم يطلبوا الإذن من الملكة لتسمية ابنتهما ليليبت.

واندلعت حرب كلامية غير عادية دوق ودوقة ساسكس والقصر الملكي وهيئة بي بي سي، وقالت مصادر رفيعة المستوى في قصر باكنغهام لمراسل بي بي سي الملكي جوني ديمون، يوم الأربعاء، إن الملكة "لم تسأل أبدًا" عن رأيها في قرار الزوجين تسمية مولودهما الجديد بعد لقب طفولتها.

وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا يوم 6 يونيو عن ولادة طفلهما الثاني. والمولود الجديد بنت أطلقا عليها اسم ليليبت. وولدت ليليبت ديانا مونتباتن وندسور صباح الجمعة في مستشفى في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

وقال الزوجان إنهما أطلقا اسمًا على طفلهما الثاني ليليبت تيمنا باسم التدليل الذي تطلقه العائلة المالكة على الملكة إليزابيث. وذكر البيان أن اسمها الأوسط، ديانا، اختير لتكريم "جدتها الراحلة الحبيبة"، أميرة ويلز.

هاري يرد

وإذ ذاك، رد هاري في غضون 90 دقيقة من نشر تقرير بي بي سي من خلال بيان من صديقه المقرب وميغان (أوميد سكوبي) أصر فيه على أن الملكة كانت أول شخص اتصل به الدوق بعد ولادة ابنته.

كما زعم سكوبي، الذي كتب السيرة الذاتية للزوجين بعنوان (Finding Freedom) أن الأمير هاري وميغان لم يكونا ليستخدم اسم ليليبيت Lilibet ما لم تكن الملكة قد أيدت هذه الخطوة.

ويلاحظ أن الأمير هاري، الذي أعلن مع زوجته ميغان أنهما كانا يتوقعان فتاة خلال مقابلتهما مع أوبرا في مارس الماضي، دفع بالأمور خطوة أخرى بعد ساعات فقط من دحض التقرير، وهدد بي بي سي باتخاذ إجراءات قانونية من خلال شركة المحاماة شييلينغز Shillings.

وأعقب الإشعار بالإجراء القانوني بيان مصاغ بعناية أثار أسئلة أكثر من الإجابات حول ما إذا كانت الملكة قد أعطت الإذن أو إذا كان الزوجان قد أبلغوها ببساطة بنواياهم في الأمر الواقع.

وأصر البيان على أن تقرير بي بي سي كان خاطئًا تمامًا وقرأ: "تحدث الدوق مع عائلته قبل الإعلان، في الواقع كانت جدته أول فرد من أفراد الأسرة اتصل به. خلال تلك المحادثة، شاركهم الأمل في تسمية ابنتهم ليليبت على شرفها. لو لم تكن داعمة لما استخدموا الاسم".

وأضاف: "ثم عدلت بي بي سي تقريرها على الرغم من أن المقال لا يزال يقول إن الملكة لم تُسأل عن اسم الطفل. كما أن تغريدات المراسل جوني ديمون التي نقلت عن مصدر في قصر باكنغهام لا تزال مرتفعة".

وهذا الخلاف المتفجر الآن هو أحدث فصل من نزاع هاري المستمر بعد أن كان هاجم (بي بي سي) بعد التحقيق في مقابلة مارتن بشير مع والدته الأميرة ديانا، وانتقد هاري مقابلة بي بي سي بانوراما عام 1995 وقال إن والدته "فقدت حياتها بسبب هذا".