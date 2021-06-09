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القدس: نشب حريق كبير في منطقة حرجية قرب القدس، الأربعاء، ما دفع بالسلطات الاسرائيلية لإجلاء سكان عدة قرى قبل ان ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران.

وذكرت الشرطة أنّ الطريق السريع الذي يربط بين القدس وتل ابيب أغلق بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين.

ولاحقًا أعلنت السلطات الاسرائيلية أن الحريق الذي اندلع على بعد 15 كيلومترًا شمال غرب القدس تمت السيطرة عليه بعد ان التهم 265 هكتارًا من الغابات، رغم أن حرائق صغيرة لا تزال مشتعلة في أماكن متفرقة.

ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق الذي انتشر في أحراج تحيط بها مناطق كثيفة السكان، مطلقا أعمدة دخان سوداء فوق التلال المتاخمة للقدس.

وقالت الشرطة إنّه تم إجلاء سكان معالي هاهميشا وياد هاشمونا، لكنهم عادوا الى منازلهم عند المساء.