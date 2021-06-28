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بروكسل: ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين بقرار بيلاروسيا تعليق مشاركتها في مبادرة تهدف لتعزيز العلاقات بين التكتل ودول الاتحاد السوفياتي السابق ردا على عقوبات فرضت عليها إثر تحويلها مسار طائرة ركاب.

وكتب ميشال على تويتر "اتّخذت بيلاروسيا خطوة أخرى إلى الوراء اليوم عبر تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية".

وأضاف أن من شأن قرار مينسك أن "يصّعد التوتر بدرجة إضافية وأن يكون له تأثير سلبي واضح على شعب بيلاروسيا عبر حرمانه الفرص التي يوفرها تعاوننا".

وأعلنت مينسك الخطوة بعدما فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوبات على قطاعات اقتصادية حيوية بالنسبة إليها.

وجاءت العقوبات ردا على إجبار سلطات بيلاروسيا طائرة تابعة لشركة "راين اير" على الهبوط في مينسك في أيار/مايو لتعتقل صحافيا معارضا وصديقته كانا يستقلانها.

واعلنت الخارجية البيلاروسية استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الاوروبي "للتشاور" و"دعوة" رئيس البعثة الاوروبية في بيلاروس للعودة الى بروكسل "ليبلغ مسؤوليه الطابع غير المقبول للضغوط والعقوبات".