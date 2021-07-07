قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: وجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه، يوم الأربعاء، في مواجهة صعبة ساخنة مع أعضاء مجلس العموم على خلفية اقتراب خفض الإغلاق وتدابير كورونا في بريطانيا.

ورفض بوريس جونسون مرارًا وتكرارًا تحديد عدد الأشخاص المتوقع أن يضطروا إلى عزل أنفسهم بعد التخفيف النهائي لقيود كورونا في إنكلترا في 19 يوليو.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر رئيس الوزراء بوضع البلاد في مسارها "صيف الفوضى والاضطراب"، كما أشار إلى اعتراف وزير الصحة ساجيد جاويد بأنه قد يكون هناك 100000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا في غضون أسابيع.

ارتفاع مستويات كورونا

وسلط السير كير الضوء على التقديرات التي تشير إلى أن معدل الإصابة هذا قد يؤدي إلى إجبار ملايين البريطانيين أسبوعيًا على عزل أنفسهم هذا الصيف مع ارتفاع مستويات كورونا.

وواجه رئيس الوزراء رد فعل عنيفا بعد أن كشف النقاب عن خطة للانتقال إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من خارطة الطريق الخاصة به لرفع قيود كورونا في 19 يوليو.

ومع ذلك، لن يتم تقديم إعفاء من العزل الذاتي لمدة 10 أيام للبالغين الذين نالوا جرعتي لقاح، أو الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين كانوا على اتصال بشخص مصاب حتى 16 أغسطس.

وحذرت الشركات من الضرر الاقتصادي لأعداد كبيرة من العمال الذين يضطرون إلى الحجر الصحي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

متغير جونسون

وواجه جونسون خلال جلسة مجلس العموم (أسئلة رئيس الوزراء) يوم الأربعاء، أسئلة حامية، وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر: "لنكن واضحين لماذا معدلات الإصابة مرتفعة للغاية - لأن رئيس الوزراء سمح لدلتا - أو يمكننا أن نسميها" متغير جونسون "- بدخول البلاد.

وقال: "لنكن واضحين لماذا سيرتفع عدد الحالات بهذه السرعة - لأنه يزيل كل وسائل الحماية دفعة واحدة. هذا متهور."

وأضاف زعيم حزب العمال أن العدد "الهائل" من الأشخاص الذين سيعزلون أنفسهم هذا الصيف سيعني "اضطرابًا كبيرًا للعائلات والشركات مع بدء العطلة الصيفية".

وقال السير كير: "لن يشعر أولئك الذين يضطرون إلى العزلة أن يكون" يوم الحرية "، عندما يضطرون إلى إلغاء عطلاتهم، أو عندما لا يستطيعون الذهاب إلى الحانة أو حتى يوم الرياضة لأطفالهم".

وتابع: "ولن تشعر الشركات التي تحذر بالفعل من وقوع مذبحة/كارثة بسبب فقدان الموظفين والعملاء بأنه يوم الحرية".

حذف التطبيق

واتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بالسماح لـ "متغير جونسون" بالتسبب في زيادة عدد القضايا، وأخبر السير كير رئيس الوزراء أنه كان "متوقعًا تمامًا" أن الناس قد بدأوا في حذف تطبيق تتبع الاتصال التابع لهيئة الصحة الوطنية العامة NHS - من أجل تجنب "التعرض لضغوط" والاضطرار إلى العزلة الذاتية.

وقال السير كير: "إنهم يفعلون ذلك لأنهم يستطيعون رؤية ما سيحدث في المسار". "الآن بالطبع نحن لا نؤيد ذلك، ولكن في ظل خطته يمكن التنبؤ بها بالكامل."

ورد رئيس الوزراء بوريس جونسون قائلا إن الحكومة تتخذ "مقاربة حكيمة" من خلال "الابتعاد عن العزلة الذاتية نحو الاختبار على مدار الأسابيع القليلة المقبلة".

لكن جونسون رفض مرارًا وتكرارًا تحديد عدد الأشخاص الذين يتوقع أن يخضعوا للعزل الذاتي هذا الصيف، أو عدد الوفيات والحالات الاستشفائية وحالات كورونا الطويلة التي اعتقد أنها قد تحدث بعد تخفيف القيود في 19 يوليو.

وقال: "هناك عدد من الإسقاطات وهي متاحة من الرسوم البيانية Spi-M ، ولكن ما هو صحيح بالتأكيد هو أننا نشهد موجة من الحالات بسبب متغير دلتا".

العدوى والمرض

واضاف "لكن العلماء واضحون تماما ايضا اننا قطعنا الصلة بين العدوى والمرض الخطير والوفاة. يوجد حاليًا فقط 30 من الوفيات التي كنا نشهدها في وضع مماثل في الموجات السابقة من هذا الوباء."

وخلال الجلسة الساخنة، وفي أكثر من مناسبة، تحدى رئيس الوزراء السير كير ليحدد ما إذا كان يؤيد رفع جميع قيود كورونا المتبقية تقريبًا في 19 يوليو أم لا.

وقال زعيم حزب العمال: "يجب علينا الانفتاح بطريقة خاضعة للرقابة، والحفاظ على تدابير الحماية الأساسية مثل الأقنعة في وسائل النقل العام، وتحسين التهوية، والتأكد من أن نظام التتبع والتعقب يظل فعالاً، وضمان المدفوعات المناسبة للعزل الذاتي".

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس، قال يوم الاثنين ، إن لقاحات كورونا "أضعفت الصلة بين الحالات والاستشفاء" ، لكنه حذر من أنها "حلقة ضعيفة وليست رابطًا مقطوعًا تمامًا".

مواضيع قد تهمك :