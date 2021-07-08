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ايلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الخميس أن ثلاثة صواريخ قد استهدفت السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء في بغداد تصدت لها منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة في هجوم هو الثالث خلال يومين ضد مصالح أميركية.

وقالت خلية الإعلام الأمنى التابعة للقوات المشتركة العراقية ان المنطقة الخضراء وسط بغداد قد استهدفت فجر اليوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا من قبل مجموعة خارجة عن القانون .

وأشارت الخلية في بيان تابعته "ايلاف" الى ان "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطنى والثانى فى ساحة الاحتفالات داخل الخضراء فيما سقط الثالث قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني مما ادى الى أضرار لحقت بعجلة احد المواطنين .

وشددت الخلية على ان "هذه الأعمال ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

منظومة الدفاع الجوي



وقد تصدت منظومة "سي-رام" الأميركية للدفاع الجوي للهجوم الصاروخي وأطلقت صواريخ اعتراضية تصدت لقصف الصواريخ التي لم تصب السفارة وسقطت في أماكن قريبة منها في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض قاعدة عين الاسد التي تضم قوات امريكية في محافظة الانبار الغربية الى هجوم باربعة عشر صاروخا اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص والحاق اضرار بمسجد ودور سكنية وبعد يوم من استهداف مطار أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي بهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في هجمات نفذتها مليشيات عراقية موالية لإيران يبدو أنها تهدف الى الضغط على واشنطن خلال المفاوضات الجارية في فيينا مع ايران والتي تشهد تعثرا.

التحالف يُحذّر



ومن جهته حذر التحالف الدولي في العراق من ان هذه الهجومات تقوّض سلطة المؤسسات الرسمية العراقية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب لمواجهة تنظيم داعش واين ماروتو في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم إن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

واكد أن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين العراقيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف.

وجاءت هذه الهجومات ضد المصالح الاميركية في العراق خلال الثمان والاربعين ساعة الاخيرة بعد أيام من شن غارات أميركية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق .

ومنذ مطلع العام الحالي استهدف حوالي خمسين هجوماً المصالح الأميركية في العراق وخاصة السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين ومطاري بغداد وأربيل في هجمات تنفذها مليشيات عراقية موالية لإيران.

ميليشيا

والثلاثاء الماضي توعدت ميليشيا عراقية شيعية مقربة من إيران الولايات المتحدة بعمليات نوعية قد تكون برية وجوية أو بحرية وذلك بالتزامن مع وصول رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب إلى بغداد في زيارة سرية لم يعلن عنها مسبقا بحسب تقارير لوسائل اعلام غربية.

