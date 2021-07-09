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إيلاف من الرياض: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال يومي 11 و12 يوليو 2021.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وقد أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان كأول زيارة خارجية يقوم بها، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير العنزي في تصريح صحفي أن الزيارة تعدّ محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول لشراكة اقتصادية متميزة.

وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثال يحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين, مشيرًا إلى تقارب رؤية 2030 السعودية, ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من الوظائف.

ولفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان الانتباه إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في مجال الأغذية والتموين ومواد البناء والمستلزمات الطبية بأكثر من (100) منتج, منوهًا بسعي سلطنة عُمان لدعم الاقتصاد عبر تكوين شراكات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.

وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون ويشاركون حاليًا في 140 مؤسسة فردية تم تأسيسها في سلطنة عُمان بهدف التنويع الاقتصادي، وتعزز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.

كذلك أكد عضو مجلس الدولة العُماني أستاذ العلوم المالية في قسم الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار الشراكات الاقتصادية، والمحافظة على متانتها رغم التحديات والظروف المتغيرة في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الدولة العُماني أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية تلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.