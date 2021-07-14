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اديس ابابا: وعد رئيس الوزراء أبيي أحمد الأربعاء ب"صد هجمات الأعداء" بعد هجوم جديد للمتمردين في تيغراي المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا وتشهد حربا وأزمة خطيرة منذ ثمانية أشهر.

وقال أبيي في بيان على تويتر "سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية".

ولم يذكر رئيس الوزراء من يعني ب"الأعداء الخارجيين".

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي أطلق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية في تيغراي لطرد السلطات التي تمثل جبهة تحرير شعب تيغراي ونزع سلاحها بعد اشهر من التوتر.

وأعلنت الحكومة الاثيوبية انتصارها بعد دخول الجيش الفدرالي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن القتال استمر واتخذ النزاع منعطفا في نهاية حزيران/يونيو عندما استعاد المتمردون السيطرة على جزء كبير من تيغراي بما في ذلك ميكيلي مما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار.

وبعدما وصفوا وقف إطلاق النار ب"المزحة"، قبلته قوات الدفاع عن ديغراي من حيث المبدأ لكن بشروط.

وبعدما شدد على أن قوات المتمردين استأنفت القتال، ذكر أبيي بأن الحكومة أعلنت أنها "تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عراقيل".