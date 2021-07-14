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ستوكهولم: حُكم على أفغاني يبلغ 22 عاماً بالسجن المؤبد الأربعاء بتهمة محاولة قتل في السويد بعد ان نفذ اعتداء بسكين في آذار/مارس في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت المحكمة.

اعتبرت محكمة اكسيو (جنوب) أنه "من الواضح" أن المتهم كان يدرك حين وقوع الاعتداء "بأن إصابة المدعين بالسكين قد تكون قاتلة" وقضت بإدانته في سبع محاولات قتل، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقع الاعتداء في 3 آذار/مارس في فيتلاندا، مدينة صغيرة في جنوب السويد لم تشهد اعتداءات من قبل وتعدّ 13 ألف نسمة.

وأُصيب سبعة أشخاص تراوح أعمارهم بين 35 و 75 عاما بجروح في الاعتداء. وتم استبعاد "الدافع الارهابي"، بعد أن كان يُشتبه بوجوده.

وأكد المتهم، خلال جلسة محاكمته، أنه كان يعاني نوبات اضطراب عقلي مشيرا إلى انه لم يتذكر سوى ثلاثة اعتداءات.

وأشارت المحكمة إلى أنه لم "يشكك في مسار الوقائع كما عرضها الادعاء" و"أقر" بوقوعها.

مجهول ينفي وجود الله

وقال إن كلمات شخص مجهول ينفي فيها وجود الله دفعته إلى العودة إلى المنزل ليتناول سكيناً قبل ارتكابه الاعتداء الدامي.

وعُلقت جلسات المحاكمة مطلع تموز/يوليو من أجل إستشارة طبيب نفسي حول الصحة العقلية للمتهم، لكنه خلص إلى أن "التهم المشار إليها لم تُرتكب تحت تأثير اضطراب نفسي".

ولا تربط الضحايا أي صلة بالمهاجم الذي يبدو أنه اختارهم بشكل عشوائي.

ويتعين على الأخير بالاضافة إلى تنفيذ عقوبة السجن المؤبد، دفع تعويضات للضحايا. وتستمر عقوبة السجن المؤبد نحو 16 عاماً في السويد، وفقاً لإدارة السجون.