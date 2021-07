ريو دي جانيرو: عرض الكاتب البرازيلي باولو كويلو تمويل مهرجان للجاز لم يحظ طلبه الاستحصال على مساعدات عامة بردّ إيجابي باعتباره "مناهضا للفاشية".

وجاء في تغريدة نشرها صاحب رواية "الخيميائي" الذي يعيش في جنيف ويدير منذ 2015 مؤسسة مع زوجته كريستينا أويتيسيكا أن "مؤسسة كويلو وأويتيسيكا تعرض تغطية نفقات مهرجان كاباو".

وكان المهرجان قد تقدّم بطلب للحصول على مساعدات عامة بقية 145 ألف ريال (28 ألف دولار).

وأوضح الكاتب أن "الشرط الوحيد" لهذا الدعم هو أن يحافظ المهرجان على طابعه "المناهض للفاشية والمؤيّد للديموقراطية".

وتتّهم إدارة مهرجان كاباو للجاز الذي يُنَظم منذ العام 2010 في بلدة صغيرة من وادي كاباو في ولاية باهيا (شمال شرق البرازيل) حكومة الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو برفض طلبه الحصول على مساعدة لأسباب "عقيدية".

A Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet (R$ 145,000) Entrem em contato via DM pedindo a alguém que sigo aqui que me transmita



Única condição: que seja antifascista e pela democracia pic.twitter.com/YUOAaWg1l5