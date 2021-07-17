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لندن: أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد السبت أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريبًا في البلاد في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

وقال جاويد في مقطع فيديو نشره على تويتر "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحا سريعا لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر".

وأنهى جاويد تطعيمه ويؤكد أن عوارضه "خفيفة جدا".

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

رفع القيود

وتحدث الوزير بدون كمامة في مجلس العموم بعد ظهر الاثنين لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتبارًا من 19 تموز/يوليو، بما في ذلك الوضع الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي.

وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة على أسئلة النواب.

تبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في كانون الاول/ديسمبر وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بانهاء التطعيم بالكامل و "أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك يستمر عدد الاصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والمنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ كانون الثاني/يناير.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 128500 شخص.

وفي الفيديو الذي نُشر على تويتر السبت حث الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك "في أقرب وقت" وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصا ثبتت إصابته.