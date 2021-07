لندن: أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد السبت أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريبًا في البلاد في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

وقال جاويد في مقطع فيديو نشره على تويتر "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحا سريعا لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر".

وأنهى جاويد تطعيمه ويؤكد أن عوارضه "خفيفة جدا".

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT