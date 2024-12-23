إيلاف من الرباط : استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاثنين،وفدا عراقيا رفيع المستوى برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. ومناقشة جملة من الملفات المشتركة ، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك،وقدم وزير العدل المغربي خلاله لمستشار الأمن القومي العراقي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس .

جانب من المباحثات المغربية - العراقية

وأكد وهبي على "استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقانون وعلى ضرورة استكمال دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية وكذا وتطوير التعاون في مجال الرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين بتاريخ 4 مايو 2023، مجددا التأكيد على دعم المغرب لسيادة العراق وأمنه واستقراره، مشيدا بجميع الجهود التي قامت بها السلطات العراقية في هذا المجال".

كما أشار وهبي إلى "أن المملكة المغربية تدعم وحدة العراق وسيادته، وترفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه، وتشدد على ضرورة منع التصعيد وعدم تعريض شعبه، بكل مكوناته للخطر".

من جانبه ، أشاد رئيس الوفد العراقي بحفاوة الاستقبال واعتزاز بلده بما يربطها بالمملكة المغربية من صداقة قوية، محفزة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدين،منوها بالتعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تمتين هذه العلاقات بين البلدين على مستويات أكبر.

كما أكد التزام الحكومة العراقية بالعمل على تطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، لتعزيز قيم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقاً لرؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل أفضل. لتحقيق مزيد من الازدهار والتنمية المشتركة.