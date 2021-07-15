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إيلاف من لندن: في رقم هو الأكبر من نوعه منذ ستة أشهر تماما، أبلغت المملكة المتحدة عن 48553 إصابة أخرى بفيروس كورونا. وآخر مرة كان هناك رقم أعلى وهو 55761 إصابة كانت في 15 يناير الماضي. مع ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الاختبارات منذ ذلك الحين.

كما تم الإبلاغ عن 63 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي. وهو أعلى عدد للوفيات منذ 26 مارس عندما كان هناك 70 وفاة.

وكان تم الإعلان عن 42302 إصابة أخرى أمس الأربعاء، إلى جانب 49 حالة وفاة. وقبل سبعة أيام، كان هناك 32551 حالة إصابة و35 حالة وفاة.

إلى ذك، تم تقديم 60374 لقاحًا إضافيًا يوم أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 185661 لقاحًا ثانيًا. وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن أكثر من ثلثي البالغين حصلوا على جرعتين.

الجرعة الثانية

وتحث الحكومة حاليا مئات الآلاف من الأشخاص على التقديم لجرعتهم الثانية من اللقاح، لمحاولة توفير الحماية الكاملة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل تخفيف القيود في إنكلترا يوم الاثنين 19 يوليو.

وسيتم إرسال رسائل نصية إلى 650 ألف شخص تخبرهم أنه يجب عليهم التأكد من أن موعد التطعيم الثاني لا يزيد عن ثمانية أسابيع بعد الموعد الأول.

وفي غضون ذلك، تعرض أكثر من نصف مليون شخص في إنكلترا لضغوط من تطبيق الاختبار والمتابعة المرتبط بهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS خلال أسبوع - وهو أعلى رقم تم تسجيله.

كما تم إرسال ما مجموعه 520194 تنبيهًا إلى مستخدمي تطبيق الهيئة الخاص بكورونا في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو، لإخبارهم بأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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