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إيلاف من لندن: تم الإبلاغ عن 31772 إصابة و26 حالة وفاة في بريطانيا في آخر 24 ساعة. وقال وزير اللقاحات إن على الناس في إنجلترا ارتداء الأقنعة في العديد من الأماكن الداخلية حتى بعد رفع قواعد كورونا.

وتقارن الأرقام التي صدرت يوم الأحد، بـ 32367 حالة و 34 حالة وفاة يوم السبت، وأقل بقليل من الحالات المسجلة يوم الجمعة عندما تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات منذ 22 يناير.

وارتفعت الحالات في الأسبوع الماضي بما يزيد قليلاً عن 27٪ مقارنة بالأسبوع السابق بينما ارتفعت الوفيات بمقدار الثلثين.



لقاحات



وتلقى 93،763 شخصًا آخر جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة يوم السبت، مما رفع العدد الإجمالي إلى 45881721 - 87.1٪ من السكان البالغين.

كما تلقى ما مجموعه 211،446 شخصًا لقاحًا ثانيًا، مما يعني أن 34،764،511 (66 ٪ من البالغين) تم تطعيمهم بالكامل الآن.

وتضاعف عدد حالات دخول المستشفى إلى أكثر من الضعف (56.6٪) في الأسبوع الماضي، البيانات متاحة، مع دخول 563 شخصًا إلى المستشفى في الأسبوع المنتهي في 6 يوليو.



الكمامات



وعلى صلة، قال وزير اللقاحات إن على الناس في إنكلترا ارتداء الكمامات (الأقنعة) في العديد من الأماكن الداخلية حتى بعد رفع قواعد كورونا.

ومن المقرر أن يؤكد رئيس الوزراء يوم الاثنين ما إذا كانت معظم قواعد الإغلاق في إنكلترا، بما في ذلك المتطلبات القانونية للأقنعة، ستنتهي في 19 يوليو.

لكن نديم الزهاوي قال إن "التوقع" أن يرتدي الناس أقنعة في الأماكن المزدحمة مثل القطارات ستبقى. وقال حزب العمال إنه من "غير المسؤول" رفع المطلب القانوني للأقنعة.

حاجة قائمة



ومن المقرر أن تظل الحاجة القانونية لارتداء غطاء للوجه في أماكن معينة، في الوقت الحالي، في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وفي حديثه في برنامج أندرو مار الذي يبث على بي بي سي، قال الزهاوي إن ارتداء الأقنعة "سيساعد البلد بأسره". وأضاف أن الحكومة تريد التأكيد على "المسؤولية الشخصية ومسؤولية الشركات" في هذا الشأن.

وقال "لقد سمح لنا تحصين برنامج اللقاح بالانتقال بحذر إلى الخطوة الرابعة [من تخفيف الإغلاق]، وسيقول رئيس الوزراء المزيد عن هذا [يوم الإثنين]".

وقال زهاوي: "المبادئ التوجيهية ستكون واضحة للغاية فيما يتعلق بأشياء مثل ارتداء الأقنعة. هناك توقع أن يرتدي الناس أقنعة في الداخل، في الأماكن المزدحمة، في وسائل النقل العام."



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