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إيلاف من الرباط: اعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لعيد الجلوس.

وذكر بيان صدر اليوم عن الوزارة ذاتها انه تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه العاهل المغربي بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وأيضا حفل تقديم الولاء، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين. وذكر البيان ذاته ان العاهل المغربي سيوجه خطابا بالمناسبة إلى الشعب المغربي.