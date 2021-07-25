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زغرب: لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات الأحد عندما انحرفت حافلة مسجلة في كوسوفو عن الطريق في شرق كرواتيا، وفق ما ذكرت الشرطة.

واوضح مسؤول في الشرطة للصحافيين أن الركاب كانوا في رحلة منتظمة تربط بين مدينة فرانكفورت الألمانية وبريشتينا، عاصمة كوسوفو.

وأشار سفير كوسوفو لدى زغرب غيزيم كاسابولي إلى أن جميع المسافرين يتحدرون من كوسوفو ويعملون في ألمانيا وكانوا في طريق عودتهم إلى بلادهم لقضاء الإجازة.

69 راكب

وكان في الحافلة 69 شخصا بينهم سائقان، بحسب مسؤولين.

وقال مصدر في النيابة للصحافيين إن أحدهما توفي في الحادث، بينما تم توقيف الآخر للاشتباه في كونه تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق.

وأضاف المدعي العام سلافكو برانجيتش أن المشتبه به قال إنه غفا لبرهة.

وقال مسؤولون إن من بين الركاب 15 شابا دون الثامنة عشرة، منهم فتاة أصيبت بجروح خطيرة.

وتم نقل ما مجموعه 45 شخصاً، بينهم ثمانية جروحهم خطيرة إلى المستشفى في سلافونسكي برود، وهي بلدة كرواتية قريبة من مكان وقوع الحادث.