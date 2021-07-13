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لاباز: لقي 23 شخصاً حتفهم في حادث سقوط حافلة في وادٍ في جنوب شرق بوليفيا الإثنين، في أسوأ حادث مروري عرفته البلاد منذ مطلع السنة.

وقال قائد الشرطة خوان لويس كويفاس إن فرق الإسعاف أشارت "إلى وقوع 34 قتيلا و10 جرحى".

وكانت الحصيلة السابقة اظهرت وقوع 24 قتيلا. وأتت الحصيلة الجديدة بعدما عملت فرق المسعفين في مكان الحادث مدة 12 ساعة.

ووقع الحادث على إحدى طرقات مقاطعة تشوكيساكا. وكانت الحافلة تقل الركاب من بلدة باتولو الريفية إلى مدينة سوكْره عاصمة المقاطعة، على بُعد 50 كيلومتراً.

سقوط

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثث نحو عشرة قتلى ممدّدة على الطريق.

وقال خوسيه لويس عساف رئيس شرطة المرور في مقاطعة تشوكيساكا إن الحافلة سقطت من على ارتفاع "يزيد عن 150 مترا".

وفي المشاهد تظهر الحافلة مدمرة بالكامل عند أقدام جرف صخري في حين ينشط عناصر فرق الاغاثة في المكان.

وأعلنت الشرطة بدء تحقيق حول أسباب الحادث وهو الأسوأ في البلاد منذ مطلع السنة الحالية.

وغالباً ما تشهد بوليفيا حوادث حافلات، وسيلة النقل الرئيسية للمسافات البعيدة في الدولة الأميركية اللاتينية.

وفي 3 آذار/مارس أسفر سقوط حافلة في واد على طريق بين سانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط) عن مقتل 21 شخصاً.