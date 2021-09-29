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باريس: رأت فرنسا الأربعاء أن القرارات البريطانية بمنح تراخيص صيد للقوارب الفرنسية "غير مقبولة" باعتبارها دون مطالب باريس التي تحضر ردها وتناشد بروكسل.

وصباحا أعلنت جزيرة جيرسي البريطانية منح 64 ترخيصًا نهائيًا لقوارب فرنسية للصيد في مياهها والرفض النهائي لـ 75 ملفًا. وقبل يوم منحت لندن 12 تصريحًا إضافيًا في مياهها في حدود 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من سواحلها.

وقالت الحكومة الفرنسية على لسان المتحدث باسمها غابرييل أتال إنها "قرارات غير مقبولة على الإطلاق تتعارض مع الاتفاقية الموقعة في إطار بريكست".

بعد تسعة أشهر من المفاوضات المكثفة إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نفد صبر الصيادين وتراجعت الثقة بشكل خطير بين لندن وباريس.

وقال أتال إن فرنسا تؤكد أنها تتفهم "قلق" و"غضب" صياديها، وتناشد بروكسل وتتعهد "باستكشاف إجراءات رد محتملة يمكن اتخاذها في حال لم يتم احترام الاتفاقية".