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لاهاي: أعلنت محكمة العدل الدولية أنّها ستعقد جلسات استماع في 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في دعوى التمييز العنصري التي رفعتها كل من أرمينيا وأذربيجان ضد الأخرى.

وجاء في بيان للمحكمة أنّ "الجلسات ستركّز على طلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدّمت به جمهورية أذربيجان".

وبعد أسبوع من رفع أرمينيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جارتها، تقدّمت باكو بشكوى مضادة ضد يريفان في 23 أيلول/سبتمبر، تتّهمها فيها بالتمييز العنصري و"التطهير العرقي".

وعلى غرار ما ورد في دعوى جارتها، أشارت أذربيجان إلى أنّ أرمينيا انتهكت "المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وتطلب باكو من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة لـ"حماية الأذربيجانيين".

محكمة العدل الدولية

وتُعدّ محكمة العدل الدولية ومقرّها لاهاي، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وتتولّى تسوية النزاعات بين الدول.

ورغم أنّ قرارتها نهائية إلّا أنها لا تملك أي سلطات لفرض تطبيقها سوى عبر الدبلوماسية.

حرب أرمينيا وأذربيجان

وأحيت أرمينيا وأذربيجان الإثنين ذكرى مرور عام على الحرب التي اندلعت بينهما الخريف الماضي من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ وأسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص في الجيب، الذي خاض البلدان حربًا دامية للسيطرة عليه في تسعينات القرن الماضي.

وانتهت حرب الخريف الماضي بهزيمة أرمينيا التي اضطرّت للتخلّي عن أجزاء واسعة من المنطقة.

ولا يزال التوتر يهيمن على العلاقة بين البلدين رغم توقيعهما على اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر قوات روسية لحفظ السلام.