واشنطن: تتنقل معركة الحق بالإجهاض السبت إلى شوارع الولايات المتحدة حيث من المقرر تنظيم مئات التظاهرات في إطار "مسيرة النساء" الهادفة إلى مواجهة حملة غير مسبوقة يشنها المحافظون.

وأدى دخول قانون يحظر بشكل شبه كامل الاجهاض في ولاية تكساس حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر إلى سلسلة من الإجراءات والشكاوى القضائية فضلا عن هجوم مضاد في الكونغرس. لكن التظاهرات بقيت محدودة حتى الآن.

وقبل يومين من معاودة جلسات المحكمة الأميركية العليا التي ستكون الحكم في هذه المعركة، دعت حوالى 200 منظمة المدافعين عن حق الإجهاض إلى إسماع صوتهم في كل أرجاء البلاد.

