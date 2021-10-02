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إيلاف من لندن: افتتحت ملكة بريطانيا رسميا، اليوم السبت، الدورة الجديدة لبرلمان اسكوتلندا معبرة عن إشادتها بـ "الأشخاص الذين قدموا مساهمة غير عادية في حياة الآخرين" خلال جائحة كورونا.

وجاء افتتاح الملكة إليزابيث الثانية التي تقضي إجازتها السنوية في مزرعتها الملكية في بالمورال الأسكوتلندية للدورة السادسة برلمان اسكوتلندا، وسط دعوات لعقد استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.

حب اسكوتلندا

وفي الخطاب أكدت الملكة التي ظلت تشارك في افتتاح الدورة البرلمانية منذ إنشاء البرلمان العام 1999 حبها لأسكوتلندا، وقالت: "لقد تحدثت من قبل عن محبتي العميقة والثابتة لهذا البلد الرائع وعن الذكريات العديدة السعيدة التي احتفظت بها أنا والأمير فيليب دائمًا في وقتنا هنا. وغالبًا ما يقال إن الناس هم من يصنعون مكانًا وهناك أماكن قليلة حيث يكون هذا أكثر صحة مما هو عليه في اسكتلندا، كما رأينا في الآونة الأخيرة".

وأضافت ملكة بريطانيا التي كان ثرافها في حفل الافتتاح ولي عهدها أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوويل: "نعلم جميعًا الظروف الصعبة التي واجهها العديد من الأشخاص خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ومع ذلك، إلى جانب ذلك ، كانت هناك أمثلة لا حصر لها من المرونة وحسن النية".

قصص مشجعة

وتابعت الملكة قائلة: "لقد أخبرني الأمير وليام بالعديد من القصص المشجعة أنه سمع بشكل مباشر من الناس والمجتمعات في جميع أنحاء اسكتلندا يتحدون لحماية ورعاية الأشخاص المعزولين أو الضعفاء. ومن المناسب فقط أن نستخدم هذه المناسبة للإشادة والشكر لهؤلاء الأشخاص المميزين الذين لقد أحدثت مثل هذا الاختلاف الإيجابي للكثيرين ".

وألقت كل من رئيسة جلسة البرلمان أليسون جونستون والوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن كلمتين، كما تم نصب تاج اسكتلندا والصولجان الملكي الموجود في مقدمة غرفة البرلمان.

وفي الخطاب الملكي الذي تمت كتابته بالتعاون الوثيق مع الحكومة الاسكتلندية ذات الأغلبية في الحزب الوطني الاسكتلندي، تمت الإشارة إلى أهمية الصولجان - الذي يمثل سلطة الملك ولكنه مختوم بالمثل العليا وتطلعات الشعب الاسكتلندي - في خطاب الملكة".

استجابة للوباء

وقالت ملكة بريطانيا: "كان البرلمان الاسكتلندي في قلب استجابة اسكتلندا للوباء. الناس في جميع أنحاء هذا البلد يتطلعون إليك من أجل القيادة والإشراف. وآمل أن تظل في المقدمة بينما نتحرك نحو مرحلة التعافي".

وأضافت مخاطبة أعضاء البرلمان: "في حين أن البعض منكم سيختلف في الرأي، فإنني على ثقة من أنك ستستمر في العمل معًا. وسيتم تنفيذ أهدافكم هنا تحت ظلال الصولجان الملكي، وأنا أشجعكم على الاستلهام من المبادئ التأسيسية للحكمة والعدالة والرحمة والنزاهة".

وقالت: "هذه الكلمات تذكير بمسؤولياتكم تجاه شعب اسكتلندا، وفي السنوات المقبلة، آمل أن تتمكن من إعادة التأكيد على أهميتها لكل ما تفعله كأعضاء في هذا البرلمان."