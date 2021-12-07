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دمشق: استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه "حوالى الساعة 1,23 من فجر اليوم (23,23 ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدّة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري"، موضحاً أنّ القصف أدّى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية.