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لوماجانغ (اندونيسيا): ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو المدمّر في إندونيسيا من 22 إلى 34 قتيلًا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري الثلاثاء.

وقال لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة الأخيرة في هذه المرحلة هي مقتل 34 شخصًا وفقدان 17" بعد ثوران البركان السبت الذي دمّر أكثر من عشر قرى وغطّاها بطبقة سميكة من الرماد.