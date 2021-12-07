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إيلاف من لندن : اتفق الكاظمي وبارزاني عقب مباحثات الثلاثاء على تنسيق عسكري كامل وخاصة في مناطق الفراغ الأمني لردع ومطاردة تنظيم داعش وأجتثاثه لما يمثله من خطر على العراق والمنطقة.. فيما قتلت عمليات جوية وبرية مجموعة من عناصر التنظيم في صحراء الانبار الغربية.

وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في اتصال هاتفي اليوم التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين وأدت إلى مصرع وجرح عدد من البيشمركة والمدنيين. وأكد الكاظمي "الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب.. مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين" كما قال بيان لرئاسة الاقليم تابعته "ايلاف". وشدد الكاظمي على ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة "بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها".

الكاظمي ونجيرفان بارزاني خلال اجتماع سابق في أربيل

من جانبه أكد بارزاني على الاستعداد التام للاقليم للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان.

قتلى لداعش بعمليات جوية وبرية في صحراء الانبار

بالترافق مع ذلك اعلنت خلية الإعلام الأمني للقوات العراقية اليوم مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش في صحراء الأنبار غربي العراق موضحة في بيان تابعته "ايلاف" أن وحدة الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة رصدت وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الانباربواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وأوعزت الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية.

وأكدت الخلية ان "الضربة أسفرت عن قتل 6 إرهابيين، على ضوء ذلك خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته وقد تمكنت من محاصرة 4 عناصر مسلحة من عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من قتلهم بعد الاشتباك معهم".

وعلق الكاظمي على هذه الضربة بتغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" قائلا "قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق، هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

سقوط مروحية عسكرية.. وتحقيق عاجل بتفجير البصرة

عقب تفجير دراجة بخارية مفخخة في البصرة اليوم وسقوط عدد من القتلى والجرحى فقد وجه الكاظمي بانجاز تحقيقات سريعة لمعرفة الجناة مؤكدا الى ان القوات الامنية ستقضي على الارهاب في انحاء البلاد.

سقوط المروحية العسكرية العراقية بمحافظة ميسان جنوب العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب "وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة". وشدد بالقول "قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا.. ‏الرحمة والخلود لشهداء العراق".

وفي وقت سابق اليوم ادى تفجير دراجة بخارية مفخخة في مدينة البصرة العراقية الجنوبية الى مصرع 4 اشخاص واصابة 4 آخرين وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريحات صحافية تابعتها "ايلاف" ان انفجار الدراجة المفخخة قد ادى الى مقتل وإصابة 8 مدنيين وسط مدينة البصرة عاصمة المحافظة معتبرا ذلك عملا ارهابيا .

يشار الى ان محافظة البصرة لاتشهد عادة عمليات تفجير او هجومات ارهابية لكنها تشهد بين الحين والاخر حملات عسكرية رسمية لاعتقال متاجرين بالمخدرات او مرتكبي جرائم جنائية.

وعلى صعيد اخر قال مصدر أمني أن عسكريين اثنين اصيبا اليوم جراء تحطم مروحية عسكرية عراقية خلال هبوط اضطراري في محافظة ميسان الجنوبية موضحا إن المروحية قد تحطمت في ناحية سيد احمد الرفاعي التابعة لقضاء الميمونة جنوبي غربي محافظة ميسان .. مشيرا إلى أن عسكريين اثنين أصيبا بجروح جراء سقوط المروحية وتحطمها من أصل 6 عسكريين كانوا على متنها.. مبينا أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع سقوط الطائرة لإجلاء الجرحى. وأضاف أن "قوات امنية طوقت مكان الحادث لبحث اسباب سقوط الطائرة ".

من جانبها، قالت خلية الاعلام الامني في بيان اطلعت على نصه "ايلاف" انه "تعرضت طائرة هليكوبتر نوع مي 17 تابعة لطيران الجيش العراقي الى عطل فني ادى الى هبوط اضطراري بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان حيث اسفر الهبوط عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة وباشرت الجهات المختصة الآن بالتحقيق لمعرفة اسباب هذا العطل الفني".

مباحثات للبيشمركة في بغداد

اليوم الثلاثاء اجرى وفد رفيع المستوى من وزارة البيشمركة الكردية بقيادة الفريق جبار ياور مندا الأمين العام للوزارة البشمركة في بغداد مباحثات في اجتماعين منفصلين عسكري واستخباراتي .

والاول هو اجتماع بين المخابرات العسكرية بوزارة اليبشمركة ومخابرات وزارة الدفاع العراقية في مركز قيادة العمليات المشتركة والثاني بين الامين العام لوزارة البيشمركة والامين العام لوزارة الدفاع في بغداد حيث تم بحث الاوضاع الراهنة في المنطقة ومخاطر الارهابيين واتخاذ خطوات لحل المشاكل بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة من أجل المضي بعمل مشترك أفضل في ملاحقة إرهابيي داعش وهزيمتهم كما قال بيان للبيشمركة ترجمته "ايلاف".

واضاف البيان ان الاجتماعات بين وفد وزارة البشمركة ووزارة الدفاع العراقية تتواصل بهدف القضاء على الإرهابيين وملء المناطق التي تشهد ثغرات أمنية فيما يعتبر البحث بشأن العمليات المشتركة بين البشمركة والجيش العراقي من أولويات القوات المسلحة.

وكان هجوم لداعش أواخر الشهر الماضي قد ادى الى مقتل خمسة من عناصر البيشمركة وجرح أربعة في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية.. كما قتل 12 شخصا هم ثلاثة مدنيين وتسعة من البشمركة في هجوم وقع في الثالث من الشهر الحالي فيما قُتل مساء الاحد الماضي 4 من عناصر البيشمركة بينهم ضابط واصيب اثنان آخران في منطقة واقعة بين محافظتي كركوك ونينوى الشماليتين.

وتأتي هجمات داعش هذه بعد ان بدأ التنظيم يعاود الظهور على شكل مجموعات مسلحة تشن هجمات مباغتة في مناطق العراق الشمالية على طريقة حرب العصابات وفي أغلبها هجمات انتحارية أو كمائن أو عمليات انتحارية.

وكان العراق قد اعلن أواخر عام 2017 انتصاره على داعش بعد طرد مسلحيه من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في عام 2014.

وتقود الولايات المتحدة حاليا تحالفاً دولياً في العراق لمكافحة التنظيم المتطرف ويبلغ عدد عسكرييها 2500، لكنها أعلنت مؤخرا نيتها إنهاء "مهمتها القتالية" في العراق بحلول نهاية العام الحالي وتحولها الى التتدريب والتسليح والنشاط الاستخباري.