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واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي وقادة كلّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أعربوا الثلاثاء عن دعمهم لـ"وحدة أراضي" أوكرانيا وذلك إثر قمة عبر الفيديو بين جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ "الرئيس بايدن قدّم إحاطة للقادة بشأن المحادثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والتي بحث خلالها في التداعيات الخطيرة لأيّ عمل عسكري روسي في أوكرانيا وفي ضرورة احتواء التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية".

وتابعت الرئاسة الأميركية أنّ "القادة شددوا على دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وعلى ضرورة أن تخفّض روسيا منسوب التوتر وأن تنخرط في المسار الدبلوماسي".