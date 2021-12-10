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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّه اتّصل هاتفياً بالمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس لتهنئته بتولّيه منصبه، مشيراً إلى أنه بحث معه التوتّرات الراهنة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا حيث حشدت موسكو عشرات آلاف العسكريين في خطوة يخشى الغرب أن يكون هدف روسيا منها غزو جارتها.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "تحدّثت اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس لتهنئنه. أتطلّع إلى العمل معاً بشكل وثيق بشأن مجموعة كاملة من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الجهود التي تُبذل عبر الأطلسي للتصدّي للتعزيزات العسكرية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا على طول حدودها مع أوكرانيا".

وإضافة إلى ملفي روسيا وأوكرانيا، قال البيت الأبيض في بيان إنّ الزعيمين ناقشا "الجهود المستمرة لإنهاء جائحة كوفيد-19 والتصدّي لخطر التغيّر المناخي".

من جهته، قال متحدث باسم المستشار الألماني في بيان إنّ بايدن وشولتس "أكّدا مجدّداً على العلاقات الوثيقة بين ألمانيا والولايات المتحدة ورغبتهما في توطيدها وتعميقها".

وهذا الاتصال الهاتفي هو الأحدث في إطار سلسلة من المكالمات التي أجراها بايدن مع مسؤولين أجانب في الأيام الأخيرة.

وتحدث بايدن الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، متوعّداً إياه بعقوبات في حال غزت قواته المحتشدة على حدود أوكرانيا الجارة الغربية.

ثم تحدّث خلال الأسبوع مع كثير من القادة الأوروبيين وكذلك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويتّهم الغرب روسيا منذ أكثر من شهر بحشد عشرات آلاف الجنود قرب حدود أوكرانيا، فيما يقول الكرملين إنّ هذه الخطوة تأتي ردّاً على "استفزازات".