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إيلاف من لندن: حذر خبراء من أن متغير أوميكرون يمكن أن يتسبب فيما بين 25000 إلى 75000 حالة وفاة في إنكلترا خلال الأشهر الخمسة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ تدابير إضافية تتجاوز الخطة ب.

واستخدمت النمذجة الجديدة من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) البيانات التجريبية للنظر في كيفية انتشار أوميكرون مع اقتراب البلاد من عام 2022.



وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) تشير النمذجة إلى أن Omicron يمكن أن يتسبب في المزيد من الحالات والاستشفاء في إنكلترا مقارنة بموجة يناير 2021، إذا لم يتم اتخاذ تدابير تحكم إضافية.

الحالة الافضل



ووفقًا لسيناريو الحالة الأفضل، يمكن أن يؤدي المتغير إلى ذروة تصل إلى أكثر من 2000 حالة دخول يومية إلى المستشفى، مع 175000 حالة دخول إلى المستشفى و24700 حالة وفاة بين 1 ديسمبر 2021 و30 أبريل 2022، وفقًا للتوقعات.

والسيناريو المتفائل هو السيناريو الذي يكون فيه هروب مناعة أوميكرون Omicron منخفضًا وتثبت المعززات فعاليتها العالية.



يقول الخبراء إن الإجراءات مثل القيود المفروضة على الضيافة الداخلية، وإغلاق بعض أماكن الترفيه، والقيود المفروضة على أحجام التجمعات اعتبارًا من أوائل العام المقبل ستكون كافية للسيطرة بشكل كبير على هذه الموجة، وتقليل حالات الاستشفاء بمقدار 53000 والوفيات بمقدار 7600.

وفي ظل السيناريو الأسوأ (الهروب المناعي العالي وانخفاض فعالية المعززات) ، إذا لم يتم اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة ، فقد يكون هناك 492000 حالة دخول إلى المستشفى و74800 حالة وفاة.



تدابير أقوى



وحسب هذا السيناريو، يقدر الخبراء أنه قد تكون هناك حاجة إلى تدابير أقوى للحفاظ على عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أقل من ذروة يناير 2021.

ولكن ما هي قيود "الخطة ج" التي يمكن أن نراها إذا فشلت الخطة ب في الحد من انتشار أوميكرون؟، هنا تقول الدكتورة روزانا بارنارد، التي شاركت في قيادة بحث النمذجة الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، إنه بينما لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن أوميكرون Omicron "تساعد هذه التوقعات المبكرة في توجيه فهمنا للمستقبل المحتمل في وضع سريع التطور".



وقالت: "في السيناريو الأكثر تفاؤلاً لدينا، سيتم تقليل تأثير Omicron في الجزء الأول من عام 2022 من خلال تدابير تحكم معتدلة مثل العمل من المنزل".

وتتابع: "ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر تشاؤمًا يشير إلى أننا قد نضطر إلى تحمل قيود أكثر صرامة لضمان عدم إرهاق NH الهيئة الوطنية للصحة العامة.



ارتداء القناع



وتقول الدكتورة برنارد الدراسة إن "ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والكعكات المعززة أمور حيوية، ولكنها قد لا تكون كافي".

وتضيف: "لا أحد يرغب في تحمل حالة إغلاق أخرى، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تدابير الملاذ الأخير لحماية الخدمات الصحية إذا كان لدى أوميكرون Omicron مستوى كبير من الهروب المناعي أو زيادة قابلية الانتقال مقارنةً بـ (دلتا).

وأكدت أنه "من المهم لصناع القرار أن يأخذوا في الاعتبار التأثير المجتمعي الأوسع لهذه التدابير، وليس فقط علم الأوبئة ويمكن أن يتجنب اختبار التدفق الجانبي الشامل اتخاذ تدابير إضافية".



ومن جهته، قال المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور نيكولاس ديفيز، في إفادة للصحفيين العلميين أن استراتيجية اختبار التدفق الجانبي الجماعي في أماكن العمل يمكن أن تكون فعالة في السيطرة على الوباء وتجنب بعض تدابير السيطرة الإضافية.

يذكر أن كلا من الدكتور بارنارد والدكتور ديفيز عضوان في مجموعة جائحة الأنفلونزا العلمية المعنية بالنمذجة التابعة للحكومة، والتي تقدم المشورة لقسم الصحة والرعاية الاجتماعية.



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